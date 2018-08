Innenstadt

Die Nutzer des Kunst- und Kreativhauses im Rechenzentrum an der Breiten Straße bekommen neue Mietverträge. Die monatliche Pauschale für den Quadratmeter warm steigt ab September von bisher 7 Euro auf 9,95 Euro pro Quadratmeter, so Projektmanagerin Anja Engel am Montag auf MAZ-Anfrage. Der Konzessionsvertrag zwischen dem Sanierungsträger Potsdam als Grundstückseigentümer und der Stiftung Sozialpädagogisches Institut (SPI) als Betreiberin sei bereits im Juli verlängert worden. Seit Ende der vergangenen Woche läge der neu gefasste Vertrag für die aktuell rund 220 Nutzer vor, der unter Beteiligung der Mietervertretung ausgehandelt worden sei.

Anders als in den ersten drei Jahren orientiere sich die Miete erstmals an den tatsächlichen Betriebskosten des Gebäudes. Neben einer Vorauszahlung ist auch eine Nachzahlung für die ersten drei Jahre in Höhe von 50 Cent pro Monat und Quadratmeter eingerechnet, die insbesondere von später eingezogenen Nutzern als ungerecht empfunden werde. Mit der Nachzahlung wird eine Grundbedingung der Stadt bei der zeitweiligen Freigabe des Gebäudes als Kunst- und Kreativhaus erfüllt. Demnach sollte das Projekt ohne weitere öffentliche Zuschüsse auskommen. Dennoch sei die „Unzufriedenheit über die enorme Preissteigerung groß bei dem Zustand des Hauses“, so Anja Engel.

Fünf Prozent der Nutzer verließen das Haus zum Monatsende aus Kostengründen, weitere fünf Prozent wechseln nach Angaben der Projektmanagerin in kleinere Räume. Insgesamt würden rund 30 Räume im Rechenzentrum mit seinen insgesamt rund 5300 Quadratmetern Fläche frei. Anja Engel sagt, es sei eine „gute Nachricht, dass es keinen Exodus gibt“, wie befürchtet worden sei. Im Mai hatte Harald Kümmel, als Bürochef des Oberbürgermeister der Koordinator für das Rechenzentrum, eine Erhöhung der Miete auf „mindestens zehn Euro“ angekündigt. Das aufgelaufene Defizit wegen zu knapp kalkulierter Mieten bezifferte er in der Sitzung auf 130 000 Euro.

Das um 1970 errichtete Bürogebäude des alten Rechenzentrums ist von der Stadt 2015 zunächst für drei Jahre als Zwischennutzung für Künstler und andere Kreative freigegeben worden. Mittelfristig soll es abgerissen werden, um Platz für den Wiederaufbau des Garnisonkirchenschiffs zu schaffen. Im Juni beschlossen die Stadtverordneten eine Verlängerung für das Kunsthaus bis Ende 2023 – bis dahin soll in unmittelbarer Nähe auf den Grundstücken des Langen Stalls oder der alten Feuerwache ein neues Quartier für die Kunst- und Kreativwirtschaft errichtet werden.

Von Volker Oelschläger