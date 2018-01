Neuer Kandidatenstreit bei den Linken

Potsdam. Der Streit innerhalb der Potsdamer Linken um den Verzicht auf eine eigene Oberbürgermeisterkandidatin zugunsten des Kandidaten der linksalternativen Wählergemeinschaft Die Andere gewinnt an Fahrt. Parteimitglied Steffen Pfrogner hat den Kreisvorstand am Dienstag via Rundmail an die Genossen aufgefordert, das eben erschienene Infoblatt für den Kreisverband wieder „zurückzuziehen“. Der Grund: Werbung für die vom Kreisvorstand als Oberbürgermeisterkandidatin nominierte Martina Trauth (parteilos).

Von der Gesamtmitgliederversammlung bestätigt werden

Am Sonnabend soll die städtische Gleichstellungsbeauftragte nach den Vorstellungen des Kreisverbandes als einzige Kandidatin von der Gesamtmitgliederversammlung bestätigt werden. Wie berichtet, hat Pfogner für die Versammlung im Humboldt-Gymnasium einen konkurrierenden Antrag angekündigt, nach dem die Linke auf eine eigene Kandidatin zur Oberbürgermeisterwahl verzichten und statt dessen Lutz Boede als den Kandidaten der Anderen unterstützen soll. Pfrogner begründete seine Initiative unter anderem damit, dass er sich von der Kandidatin in den zurückliegenden parteiinternen „zu bestimmten stadtentwicklungspolitischen Themen mehr Substanz gewünscht“ hätte.

Erbost reagierte Pfrogner am Dienstag auf Werbung des Kreisvorstandes im aktuellen Info-Blatt für die Kandidatin. Mit seinen „Äußerungen“ für Trauth nehme der Vorsitzende Stefan Wollenberg „unzulässigerweise Einfluss auf das erst am 13. Januar einzuholende Votum der Gesamtmitgliederversammlung“, so Pfrogner. Er drohte an, das Wahlergebnis werde gegebenenfalls „vor den zuständigen Gremien angefochten“. Wollenberg schrieb im Info-Blatt unter anderem: „Mit einer parteilosen, links und sozial profilierten und über die Parteigrenzen hinaus angesehenen Kandidatin wollen wir im Herbst den Chefsessel im Potsdamer Rathaus erobern.“

„Großen Respekt vor der Leistung“

Auf MAZ-Anfrage wollten sich am Dienstag weder Pfrogner noch Wollenberg zu dem Vorgang äußern. Dafür gab es erstmals eine Wortmeldung vom Linken-Fraktionschef Hans-Jürgen Scharfenberg, der mit seinem Verzicht auf eine eigene Kandidatur den Weg für Trauth frei gemacht hat. Er habe „großen Respekt vor der Leistung“ Lutz Boedes, sagte Scharfenberg. Gleichwohl sei Trauth „eine Kandidatin, die unseren Politikansatz gut darstellt“. Der Verzicht auf eine eigene Kandidatin „würde unsere Möglichkeiten einschränken, nicht erweitern“, sagte Scharfenberg, der als OB-Kandidat selbst mehrfach nur knapp verloren hatte, am Dienstag zur MAZ. Auch der in Südafrika weilende Ex-Kreischef Sascha Krämer nahm Wollenberg MAZ gegenüber in Schutz: „Auch ein Kreisvorsitzender darf, ja muss eine Meinung haben“, sagte er.

Von Volker Oelschläger