Innenstadt

Der Sozialverband VdK Berlin-Brandenburg eröffnet am 21. November eine neue Beratungsstelle in Potsdam. Das Angebot „Ergänzend unabhängige Teilhabeberatung“ (EUTB) richtet sich an Menschen mit Behinderung und drohenden Gesundheitseinschränkungen sowie an Angehörige und Fachkräfte. „Beraten wird zu allen Themen, die die aktive Teilhabe am Leben betreffen“, teilt der VdK mit.

Die Berater des Sozialverbandes sind seit Mai in der Landeshauptstadt aktiv und ziehen nun in die Anlaufstelle in der Friedrich-Ebert-Straße 57. In den vergangenen Monaten wurden mehr als 100 Ratsuchende betreut. Häufige Themen sind laut VdK der Grad der Behinderung und der Behindertenausweis sowie die Teilhabe am Arbeitsleben und die Pflege. „Die hohe Resonanz auf die EUTB-Beratung zeigt uns, dass das Konzept dahinter aufgeht“, sagt VdK-Geschäftsführer Klaus Sprenger.

Sprechzeiten: Montag, Mittwoch, Freitag 9-15 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 11-18 Uhr.

Von MAZonline