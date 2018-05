Potsdam

Große Kunst- und Kulturzentren wie das Waschhaus, die Fabrik und das T-Werk sollten in diesem Jahr erstmals Verträge bekommen, in denen die städtische Förderung für zwei Jahre festgeschrieben wird. Das hatten die Stadtverordneten auf Antrag von SPD und CDU/ANW mit dem Haushalt 2017 beschlossen.

Für die Einrichtungen sollte die neue Regelung eine größere Planungssicherheit bringen. Zugleich hätte die Verwaltung die Förderung durch Zielvereinbarungen besser steuern können, so die Begründung. Doch aus den Verträgen, die es für die freie Kultur in Potsdam noch nie gegeben hat, ist bislang nichts geworden.

„Eine Umsetzung zweijähriger Zuwendungsverträge“ sei bisher „aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht möglich“ gewesen, sagte Rathaussprecherin Christine Homann auf MAZ-Anfrage. Mit Zielvereinbarungen hingegen werde bereits seit 2017 gearbeitet. Homann verwies zugleich auf laufende Prüfungen des Rathaus-Fachbereichs Kultur und Museum zur Einführung von Dreijahresverträgen.

Auf Antrag der Linken hatten die Stadtverordneten Anfang Mai beschlossen, dass in der Zeit des Doppelhaushalts 2018/19 geprüft werden soll, unter welchen Bedingungen und mit welchen Einrichtungen Dreijahresverträge und Zielvereinbarungen geschlossen werden können. Im Dezember wird ein erster Zwischenbericht dazu erwartet. Die überfälligen Zweijahresverträge wurden in der Debatte des Linken-Antrags nicht angesprochen.

Aktuell wissen die Kultureinrichtungen erst nach dem Haushaltsbeschluss der Stadtverordneten, mit welchem Zuschuss sie im laufenden Jahr verbindlich rechnen können. Die auf längere Fristen angelegte Programmplanung ist deshalb mit großen Risiken verbunden.

Die höchsten Förderbeträge fließen traditionell in die großen Kulturzentren in der Schiffbauergasse. Nach Auskunft der Stadt bekommt die Fabrik in diesem Jahr mit 486 250 Euro erstmals die höchste Einzelförderung unter den freien Kultureinrichtungen, gefolgt vom T-Werk mit 482 050 Euro und dem Waschhaus mit 480 600 Euro.

In den vergangenen Jahren gingen die höchsten Beträge immer an das Waschhaus, das 2017 allein mit 501 100 Euro und 2016 mit 415 000 Euro gefördert wurde.

Über drei Jahre laufende Fördervereinbarungen gab es bereits für das Hans-Otto-Theater und den Nikolaisaal, beides sind städtische GmbHs. Doch nach Differenzen mit der Kämmerei zu den Modalitäten kehrten auch diese Einrichtungen nach 2010 zur Einjahresförderung zurück.

Von Volker Oelschläger