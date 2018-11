Am Stern

Die ersten Bewohner haben sich schon eingelebt im Azurit-Seniorenzentrum am Rande des Wohngebiets Am Stern. Seit das Haus, das den Namen „Sternenblick“ trägt, vor fünf Wochen die Türen öffnete und den Betrieb aufnahm, füllt es sich nun Tag für Tag mit mehr Leben – „und mit Freude und Heiterkeit“, sagt Dorothea Kleczek, die Leiterin des Seniorenzentrums. „Wir wollen unseren Bewohnern eine lebensbejahende Einstellung bis ins hohe Alter ermöglichen. Ein familiäres Miteinander – auch mit den Mitarbeitern – liegt uns besonders am Herzen.“

Das Haus „Sternenblick“ im grünen Eck zwischen Otto-Haseloff- und Galileistraße ist Potsdams neustes Seniorenheim. Am Freitag feierten die Männer und Frauen, die dort schon eingezogen sind, mit ihren Familien, mit ihren Pflegern und allen anderen, die dafür sorgen, dass das Haus zum Zuhause wird, die offizielle Eröffnung. Musikschüler spielten auf, das hauseigene Catering übertraf sich selbst mit einem Gourmet-Buffet und Dorothea Kleczek führte durch die hellen Räume.

Gottesdienst und lebendiger Adventskalender

„Wir wünschen uns, ein offenes Haus“, sagt sie. „Wir werden die Bürgerinnen und Bürger immer wieder zu Veranstaltungen zu uns einladen und selbstverständlich ist hier auch Besuch jederzeit willkommen. Wir wollen uns gemäß der Azurit-Philosophie ins Gemeindeleben integrieren, so dass wir am öffentlichen Geschehen teilhaben.“ Unter anderem wolle man sich am lebenden Adventskalender beteiligen. Zudem hat die Sternkichengemeinde angekündigt, Gottesdienste im „Sternenblick“ zu feiern.

Eine erste Gelegenheit, das neue Seniorenzentrum kennenzulernen, bietet sich allen Interessierten schon am Samstag, 17. November: Das Haus lädt für 11 bis 16.30 Uhr zum Tag der offenen Tür mit Führungen und Informationen rund um das Wohnen in der Einrichtung ein. Auch ein musikalisches Rahmenprogramm und ein Imbiss werden geboten.

Einzel- und Doppelzimmer und ein spezieller Bereich für Demenzkranke

Das Seniorenzentrum verfügt über 114 Pflegeplätze in 74 Einzel- und 20 Doppelzimmern. Das Angebot umfasst die stationäre Pflege sowie Kurzzeitpflege. Für Menschen, die an Demenz erkrankt sind, wurde ein spezieller Wohnbereich geschaffen. Dessen Ausstattung ist auf die besonderen Bedürfnissen seiner besonderen Bewohner abgestimmt. „Sie werden hier in sicherer, behüteter Umgebung nach einem innovativen Konzept liebevoll gepflegt und betreut“, so Dorothea Kleczek.

Sozialamtsleiter Frank Thomann hat es dieser Bereich besonders angetan. „Demenz ist eine Sache, vor der jeder Angst hat – ein drohendes Schwert über uns“, so Thomann. Ein Trost: „Wir sind sehr viel klüger geworden und der Umgang mit Demenzkranken ist heute ein anderer als es vor zehn Jahren noch war.“

Das Haus „Sternenblick“ ist das erste Seniorenzentrum der aus Eisenberg in der Pfalz stammenden Azurit-Gruppe in Potsdam. Bundesweit gehören mehr als 50 Senioren- und Pflegeheime zu Azurit. Weitere Einrichtungen sind geplant.

Jeder fünfte Potsdamer ist sechzig und älter Potsdam gilt mit einem Durchschnittsalter von 42,3 Jahren als recht junge Stadt. Zum Vergleich: Der Altersdurchschnitt des Landes liegt bei 47 Jahren. Von 175000 Einwohnern Ende 2017 waren rund 35000 Einwohner älter als sechzig. Das entspricht 19,7 Prozent der gesamten Stadtbevölkerung. Achtzig und älter waren 10718 Einwohner, das entspricht 6,1 Prozent. Pflegeplätze – voll- und teilstationär – zählt Potsdam derzeit 1620.

Von Nadine Fabian