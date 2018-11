Golm

Der Bau des neuen Studentenwohnheims auf dem Campus in Golm schreitet voran. Am Mittwoch feierte das Studentenwerk Richtfest. Doch Partystimmung wollte nicht so richtig aufkommen bei den anwesenden Studierenden.

Prekäre Wohnsituation in der Stadt

„Natürlich ist es schön, dass der Bau so schnell voran geht. Aber es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Florian Rumprecht von der studentischen Initiative „Unter Dach und Fach“. Die Studierenden hatten seit Monaten mit Protestaktionen auf die prekäre Wohnsituation in der Stadt aufmerksam gemacht.

Sie hatten den Neubau in Golm schon mal als „Rechenspielchen“ kritisiert. Dort wo heute der fünfstöckige Neubau in den Himmel ragt, war zuvor ein altes Wohnheim abgerissen worden. Statt 308 neuen Plätzen sind es effektiv nur 100 zusätzliche Plätze, wenn man das alte Wohnheim mit einrechnet. Das sei für die wachsende Universität nicht genug, so Rumprecht.

Das neue Studentenwohnheim auf dem Campus in Golm wächst in den Himmel. Quelle: Jonas Nayda

Wissenschaftsstaatssekretärin Ulrike Gutheil, die zum Richtfest gekommen war, gratulierte den Potsdamer Studierenden dennoch zu ihrem neuen Wohnheim: „Das ist ein toller Moment.“ Sie versprach, dass die Landesregierung beabsichtigte, sich in den nächsten Jahren weiter für studentischen Wohnraum zu engagieren. Der Campus in Golm sei ein „Juwel“ in der Bildungslandschaft Brandenburgs.

Bau liegt im Zeitplan

Die Initiative „Unter Dach und Fach“ kündigte an, die Landesregierung weiterhin kritisch zu beobachten. „Es wurden große Versprechungen gemacht“, sagt Florian Rumprecht. Jetzt müsse sich zeigen, ob auch tatsächlich etwas passiert. Er und die anderen Studierenden dankten vor allem den Bauarbeitern in Golm, die es bisher geschafft hatten, den Zeitplan zu erfüllen. Im Herbst 2019 soll das neue Wohnheim eröffnet werden.

In dem rund 17 Millionen Euro teuren Neubau entstehen hauptsächlich Singlewohnungen mit einem Zimmer und einer Grundfläche von 23 Quadratmetern für die durchschnittliche Warmmiete von 250 Euro.

Blick in eines der 1-Zimmer-Apartments im neuen Wohnheim. Quelle: Jonas Nayda

Der Wohnungsmarkt für Studierende in Potsdam ist leergefegt, es gibt kaum bezahlbare Angebote. Die rund 2800 Zimmer in Wohnheimen des Potsdamer Studentenwerks waren im Jahr 2017 zu 101 Prozent ausgelastet. Auf den Wartelisten standen mehr als 5000 Namen. Am sogenannten „Tag der freien Vergabe“ Anfang Oktober hatten Studenten im Treppenhaus des Studentenwerks übernachtet, um morgens früh einen Platz im Wohnheim zu ergattern.

Uni Potsdam wächst

Peter Heiß, Geschäftsführer des Studentenwerks Potsdam ist sich des Wohnraum-Problems bewusst. „Es ist zu erwarten, dass die Nachfrage nach bezahlbaren Unterkünften für Studierende in den kommenden Jahren weiterhin stark zunimmt“, sagt er. Die Universität Potsdam soll in den nächsten Jahren stark wachsen. Aktuell lernen in Golm 9500 Studierende. Im Herbst 2019 werden es voraussichtlich 11.000 Studierende sein.

Der Campus-Standort Golm ist besonders unterversorgt mit Wohnheimplätzen. Nur rund 3,5 Prozent aller Studierender dort kommen derzeit in einem Wohnheim unter. Zum Vergleich: In ganz Potsdam beträgt die Versorgungsquote 8,9 Prozent, in Frankfurt (Oder) sogar 22 Prozent.

Peter Heiß ruft alle Studierenden dazu auf, sich an der bundesweiten Kampagne „Kopf braucht Dach“, des Deutschen Studentenwerks zu beteiligen. Die Initiative fordert einen Hochschulsozialpakt zwischen Bund und Ländern, der für mehr studentischen Wohnraum sorgen soll. Seit 2008 sind die staatlich geförderten Studienplätze in Deutschland um 45 Prozent gestiegen, die staatlich geförderten Wohnheimplätze gleichzeitig aber nur um acht Prozent. „Die Zahlen sprechen für sich“, sagt Heiß.

Gemeinsam mit Studierenden wirbt das Studentenwerk für die Kampagne „Kopf braucht Dach“. Quelle: Jonas Nayda

Von Jonas Nayda