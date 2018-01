Nie wieder Trainingsleiche

Potsdam. Neues Jahr, neues Glück. Und was hilft da dem Glück mehr auf die Sprünge als gute Vorsätze? Der klassischste unter ihnen: Der Gang ins Fitness-Studio. Der Januar zählt deshalb in der Branche zu jenen Monaten, in den die Nachfrage stark ansteigt. „Im Vergleich zu Dezember haben wir doppelt so viele neue Anmeldungen“, sagt Tobias Johst, Leiter der Day-Night-Sports-Filiale im Zentrum Ost. „Diese saisonalen Schwankungen gibt es jedes Jahr. Auch im Herbst kommen viele neue Kunden, weil dann die kalte Jahreszeit beginnt und sie den Sport von draußen nach drinnen verlegen.“ Im Februar flaut der erhöhte Betrieb wieder ab.

Kurz nach dem Ansturm gibt es nicht mehr Abbrecher als sonst

Zu spüren ist der indes noch nicht. Dafür ist es noch zu früh. „Die Leute kommen jetzt erst aus dem Urlaub. Wir rechnen damit, dass ab Montag viel los sein wird.“ Dann gehe der Alltag wieder los und in den sollen die Besuche im Fitness-Studio schließlich integriert werden, so Johst. Für ihn und sein Team bedeutet die erhöhte Nachfrage zwar größeren Stress. „Aber für uns ist das positiver Stress. Es macht uns Freude, wenn viel zu tun ist. Dann sind wir mehr am Kunden und machen tatsächlich jene Aufgaben, für die wir unseren Beruf gelernt haben.“

Doch wie lange hält die Euphorie bei den Potsdamern für das Fitness-Studio wirklich an? Johst weiß: Die Abbrecherquote ist nicht größer als zu anderen Zeiten. „Klar brechen mehr Menschen als sonst im Jahr ab, aber auch nur, weil sich mehr Menschen anmelden. Prozentual gesehen, gibt es also keinen Unterschied zu anderen Schwankungen im Jahr.“ Unabhängig von den steigenden Mitgliederzahlen im Januar seien ohnehin generell mehr Studio-Kunden zu beobachten – überall in Deutschland, weiß Matthias Paul, Geschäftsführer des Sportsforums in Kleinmachnow. „Die Prozentzahlen unter der Bevölkerung steigen überall“, so Paul. „In Städten und Ballungsräumen gehen knapp zehn Prozent regelmäßig ins Fitness-Studio.“ Das liege auch daran, dass sie nicht mehr als „Muckibuden“ gesehen werden, sondern als ein Zentrum für Gesundheit. „Deswegen kommen sie auch viel mehr als früher für Menschen in Frage, die bisher nicht ins Fitness-Studio gegangen sind“, sagt Paul. Es gehe nicht mehr allein darum, an Geräten seine Muskeln zu stählen. Die Trainer vor Ort gehen mit ihren Schützlingen auch Prävention, Rehabilitation und Gesundheitstraining an.

Weniger Trainingsleichen als in den 1990er Jahren

Unter den Kunden in Johsts und Pauls Studios gibt es drei große Gruppen. Da sind jene, die abnehmen wollen, jene, die ihren Körper straffen wollen, also auch Muskelmasse aufbauen wollen und jene Menschen, die schlicht etwas für ihre Gesundheit tun möchten – und das im Besonderen für den Rücken. „Vor allem die Leute, die Gewicht verlieren wollen und ihre Gesundheit stärken wollen sind im Januar die beiden größten Gruppen“, sagt Matthias Paul. „Das hängt natürlich mit den guten Vorsätzen zusammen. Für viele ist der Jahreswechsel eine Zäsur. Sie stellen sich die Frage: Was will ich erreichen?“

Die guten Vorsätze der Deutschen In einer Umfrage über die beliebtesten Neujahrsvorsätze durch die DAK und das Forschungsunternehmens Forsa schaffte es der Entschluss, mehr Sport zu treiben, auf Platz drei. 53 Prozent der knapp 3500 Befragten gaben demnach an, sich mehr bewegen zu wollen. An erster Stelle der stand dagegen „Stress vermeiden und abbauen“. Das nehmen sich 59 Prozent vor. Mehr Zeit für die Familie wollen mit 58 Prozent etwa genau so viele Menschen. Ein weiterer Klassiker und das Klischee schlechthin landete hingegen mit sieben Prozent auf dem letzten Platz: Das Rauchen aufgeben.

Dabei machen sowohl Johst als auch Paul in ihren Studios die Beobachtung, dass die neuen Kunden durchaus zu einer längeren Bindung bereit sind. Nach einer ersten Besprechung sehen sie ein: Will ich wirklich etwas ändern, muss ich mich auf Dauer darauf einlassen. „Es braucht eine bestimmte Zeit, um Erfolge zu erzielen“, sagt Tobias Johst. „Es macht in jedem Fall Sinn, sich ein längerfristiges Ziel zu setzen, denn nur dann bekommt man ein messbares Ergebnis und nicht nur ein flüchtiges, subjektives Gefühl, sich besser zu fühlen.“ In Pauls Sportforum bleiben die Neukunden in der Regel die ersten drei Monate mit Euphorie bei der Sache. „Diese Zeit braucht der Körper, um sich der neuen Belastung anzupassen. Erst dann verändert er sich tatsächlich.“ Bei ihm gibt es monatliche, Jahres- und 18-Monatsverträge. Johst hingegen bindet seine Kunden nur für mindestens ein Jahr.

Die typischen Trainingsleichen gebe es allerdings noch immer. Seit den 1990er Jahren ist die Zahl aber gesunken. Heute würden knapp drei Prozent der Neukunden trotz Mitgliedschaft nicht ins Fitness-Studio gehen, so Paul. „Das liegt zum Einen an dem Bewusstseinswandel, gesünder zu leben und zum Anderen an dem besseren Betreuungssystem in den Studios. Das sorgt auch für mehr Motivation.“

Von Annika Jensen