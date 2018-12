Potsdam

Wer heute in der Landeshauptstadt unterwegs ist, hat sie vielleicht schon gesehen: Nicht nur vor den eigenen Haustüren liegen gefüllte Stiefel zum Nikolaustag, sondern auch im öffentlichen Raum wurden Geschenke platziert.

Die Idee kommt von der Potsdamer Bürgerstiftung: Sie hat auch in diesem Jahr wieder zu ihrer Aktion „Potsdam wichtelt“ aufgerufen. Die Potsdamer sollen bei einer Art „Julklapp“ kleine, einfache Geschenke für andere verpacken.

Viele machen mit

„Häng’ Dein Geschenk an einen Zaun, eine Türklinke, ein Straßenschild am 5. Dezember abends oder am 6. Dezember morgens“, lautete die einfache Anweisung. Und Fotos auf Twitter zeigten am Donnerstagmorgen, dass schon zahlreiche Potsdamer dem Aufruf nachgekommen sind.

Sogar die Feuerwehr machte mit und platzierte unter anderem Geschenke rund um die Feuerwache in der Holzmarktstraße. „Wer es findet darf es behalten!“ schrieben die Einsatzkräfte dazu.

Die Aktion funktioniert nach dem Prinzip des Wichtelns als ein Geben und Nehmen: Wer teilnimmt und ein Geschenk platziert, darf sich auch guten Gewissens selbst etwas mitnehmen. „Wenn alle mitmachen, erhält jede und jeder in Potsdam zum Nikolaus ein kleines Geschenk. Eine kleine Geste des freundlichen Miteinanders und der Mitmenschlichkeit in unserer Stadt“, sagt Marie-Luise Glahr von der Bürgerstiftung.

Erkennung am Flyer

Erkennbar sind die Geschenke an dem roten Weihnachtsmann-Anhänger aus Papier, der auf den Flyern der Aktion zum Ausschneiden oder im Internet auf der Seite www.potsdamer-buergerstiftung.com bereit steht. Falls Sie auch noch etwas verschenken wollen: Das Päckchen sollte damit versehen und möglichst regen- und schneesicher verpackt sein.

