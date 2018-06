Potsdam/Innenstadt

Jürgen von Woyskis „Sitzende“ soll am linken Ufer, sein „Pflanzturm“ am rechten Ufer, seine „Stehende unter Baldachin“ genau in der Mitte der Anlage des Bootsverleihs im Nordosten der Freundschaftsinsel platziert werden. Das hat Rathaussprecherin Christine Homann auf MAZ-Anfrage mitgeteilt. Geschaffen wurden die drei Skulpturen 1975 für das Staudenhof-Ensemble.

Gegen die Umsetzung der Kunstwerke, die vor dem Abriss des Staudenhofs eingelagert wurden, hatte es nach einer ersten Meldung der MAZ heftige Kritik gegeben. Andreas Kalesse als langjähriger Stadtkonservator warnte ebenso wie der frühere Inselgärtner Jörg Näthe, der auf ein ablehnendes Votum des 2001 gegründeten Fachbeirats für die Freundschaftsinsel verwies.

„Stehende unter Baldachin“ 1994 im Staudenhof. Quelle: Christel Köster

Zu Unrecht kritisiert sieht sich der Beirat für Kunst im öffentlichen Raum, auf dessen Empfehlung sich die Verwaltung beim Vorschlag des Bootshafens beruft. Beirats-Vorsitzende Jutta Götzmann sagte zur MAZ, die Insel sei im Auftrag der Verwaltung untersucht worden. Dem Beirat sei nicht bekannt, dass dort keine weiteren Kunstwerke aufgestellt werden sollten.

Verärgert äußerte sie sich über die massive Kritik nach Bekanntwerden der Beschlussvorlage für die Stadtverordneten, die die Neuaufstellung der Skulpturen am Mittwoch bestätigen sollen. Der Fachbeirat sei zu mehreren Sitzungen eingeladen worden: „Doch auf unsere Anfragen, wo liegen die inhaltlichen Gründe, was sind die Punkte, kommt mal in unsere Sitzungen, kam keine Reaktion“, sagt Götzmann.

Näthe widerspricht: „Ich bin mir keiner Einladung bewusst.“ Bauanträge für den „Pflanzturm“ und die „Stehende“ sind laut Rathaussprecherin Homann bereits im Juni 2017 gestellt worden – in Abstimmung mit dem Grünflächenamt und der Denkmalpflege. Julia Küchle vom Landesamt für Denkmalpflege bestätigte auf Anfrage, dass die Behörden sich im Juli 2017 auf den „Umzug der drei Skulpturen auf die Freundschaftsinsel einigen konnten“.

Ex-Stadtkonservator Kalesse: „Das ist hinter meinem Rücken passiert“

Kalesse, der bis Februar 2018 Chef der Potsdamer Denkmalschutzbehörde war, sagte, ihm sei eine Genehmigung dieses Umzugs nicht bekannt: „Das ist hinter meinem Rücken passiert.“

Brunnenanlage, im Hintergrund Jürgen von Woyskis „Stehende unter Baldachin“ 1978 im Staudenhof. Quelle: Michael Hübner

Die vorgesehene Platzierung der Skulpturen auf den drei Seiten des Hafenbeckens entspricht nicht exakt dem Beiratsvotum. Laut Beiratsmitglied Volker Bartsch könnten die Figuren entweder in geringerem Abstand von circa drei Meter zueinander am Durchgang vom Hafen zur Wiese, am Rand der Wiese auf der östlichen Inselspitze oder auch am Rande der großen Wiese am Staudenrand gegenüber der Langen Brücke aufgestellt werden.

Laut Homann kam Ende 2016 die Beiratsempfehlung „Freundschaftsinsel – östliche Spitze“: „Da in diesem Bereich eine Bronzefigur steht“ – das Figurenpaar „Harmonie“ von Dietrich Rohde –, „wurde vom Bereich Grünflächen als Verwalter der Freundschaftsinsel als alternativer, einzig möglicher Standort das Hafenbecken benannt.“ Das Hafenbecken sei vom Beirat Kunst im öffentlichen Raum mit Schreiben vom 12. Dezember 2017 als Standort befürwortet worden.

Von Volker Oelschläger