Potsdam

Auf der Nuthestraße L 40 gibt es in dieser Woche gleich zwei Nadelöhre. Stadteinwärts muss wegen Restarbeiten an der sanierten Böschung auf Höhe des Neuendorfer Angers der Verkehr auf eine Spur eingeschränkt werden. Hier besteht akute Staugefahr. Auf der Humboldtbrücke wird aufgrund von Kabelarbeiten jeweils eine Fahrspur in beiden Richtungen zwichen 9 und 15 Uhr gesperrt.

Keine neuen Baustellen im Hauptstraßennetz

Weiterhin gilt für Anwohner der Speicherstadt, dass sie nur über den Brauhausberg stadtauswärts fahren können. Wegen Leitungsarbeiten ist die Einbahnstraße der Leipziger Straße noch immer bis zur Einfahrt ins Parkhaus des blu verlängert.

Ebenfalls unverändert bleiben die Einschränkungen an drei Straßen im Hauptnetz: Am Neuendorfer Anger ist die Auffahrt zur Nuthestraße weiterhin gesperrt. Am Rathaus Babelsberg fehlt wegen Sanierung eines Eckhauses eine Linksabbiegespur aus der Karl-Liebknecht-Straße. Am Schlaatzweg laufen die Restarbeiten der Straßenerneuerung. Die Straße ist Richtung Friedrich-Engels-Straße daher noch immer als Einbahnstraße ausgewiesen.

Von MAZonline