Potsdam

Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) sagte am Mittwoch vor den Stadtverordneten: „Wir gehen derzeit davon aus, dass die Verhandlungsergebnisse im Juni vorliegen, auch wenn Gremien der Beteiligten dann noch keine anschließende Entscheidung getroffen haben.“ Damit spielte er auf das Kuratorium der Garnisonstiftung an, die bei Vertragsfragen zur Nutzung des Rechenzentrums als Eigentümer eines Grundstücksteils Vetorecht hat.

In seiner jüngsten Sitzung im März stimmte das Kuratorium einer Verlängerung für das Kreativhaus um maximal zwei Jahre bis 2020 zu. Die Entscheidung sorgte für Erstaunen. Denn in einem Szenario-Workshop für ein neues Kunst- und Kreativzentrum in der Innenstadt hatten auch die Vertreter der Garnisonkirchenstiftung erst wenige Tage vorher einer Verlängerung für das Rechenzentrum bis zur Eröffnung des neuen Hauses zugestimmt.

In einem der „gemeinsam erarbeiteten Kernaspekte des Zielbildes“, die mit der Dokumentation des Workshops veröffentlicht wurden, heißt es: „Bis es eine dauerhafte Lösung für die Kunst- und Kreativwirtschaft in der Mitte gibt, wird eine ununterbrochene weitere Nutzung des Rechenzentrums gesichert.“

Jakobs bekräftigte, dass im Juni „wie verabredet“ eine Beschlussvorlage in die Stadtverordnetenversammlung kommt, „die die nächsten Schritte beschreibt“. Das Papier werde zugleich Arbeitsauftrag für die Verwaltung und den Sanierungsträger sein, der als Treuhänder der Stadt für das Rechenzentrum zuständig ist.

In der Vorlage würden auch die Eckpunkte für eine Machbarkeitsstudie definiert, so der Oberbürgermeister. Denn mit dem Workshop wurde zunächst grundsätzlich geklärt, dass ein neuer Bau errichtet werden soll, der mit 10 000 Quadratmetern Nutzfläche fast doppelt so groß wie das alte Rechenzentrum ist, das rund 250 Künstlern und anderen Kreativen Platz bietet.

„Parallel zur Beschlussvorlage“ habe die Stadt weitere Verhandlungen mit der Garnisonkirchenstiftung und der Stiftung Sozialpädagogisches Institut (SPI) über eine Verlängerung geführt. SPI-Chef Andreas von Essen hatte in der MAZ bekannt gegeben, dass seine Stiftung bei einer Verlängerung um zwei Jahre aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stünde.

Für SPI geht es laut Jakobs „vor allem um die Neufestsetzung der Mieten im Rechenzentrum, die dann die tatsächlichen Kosten des Betriebs decken.“ Aktuell zahlen die Künstler monatlich eine Pauschale von sieben Euro pro Quadratmeter.

Erstmals ist die Fünf-Jahres-Verlängerung für das Rechenzentrum in der vergangenen Woche von Jakobs’ Bürochef Harald Kümmel im Finanzausschuss angekündigt worden.

Von Volker Oelschläger