Potsdam

Politiker sind abgehoben, haben wenig bis nichts mit der realen Bürgerwelt zu tun und ihre Gesichter kennt man bestenfalls von Wahlplakaten? Kann manchmal tatsächlich so sein – muss es aber nicht. Damit der aktuelle Oberbürgermeisterwahlkampf nicht in einer Art Paralleluniversum stattfindet, möchte die Märkische Allgemeine Zeitung eine neue Form der Begegnungsmöglichkeit zwischen den Bewerbern um den Rathaus-Chefsessel und ihren potenziellen Wählern schaffen: Sie, liebe MAZ-Leser, können ein „Oberbürgermeisterkandidaten-Date“ gewinnen.

Wobei Date hier natürlich nicht im Sinne einer romantischen Verabredung gemeint ist. Stattdessen treffen Sie sich auf einen Kaffee – gern auch an einem Ort, der für Sie eine besondere Bedeutung hat. Das kann ein Nachbarschaftstreff sein, genauso wie die Theaterkantine oder das Café ums Eck. Der Kreis der politischen Date-Partner ist mittlerweile ja bestens bekannt: Sechs Bewerber stehen in den Startlöchern für die Wahl am 23. September, wenn es um die Nachfolge von Amtsinhaber Jann Jakobs (SPD) geht: Sozialdezernent Mike Schubert (SPD); die parteilose Gleichstellungsbeauftragte Martina Trauth (für die Linke); Rechtsanwalt Götz Friederich (CDU); Janny Armbruster (Grüne), die an der Universität Potsdam unter anderem für Fundraising zuständig ist; Lutz Boede (Wählergruppe Die Andere), Geschäftsführer der Fraktion Die Andere; Dennis Hohloch (AfD), der Lehrer in Berlin ist.

Beim Cappuccino kann man dann alle möglichen Potsdam-Themen ansprechen – der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Von A wie Abfallentsorgung bis Z wie Zukunftsprogramm. Sie bestimmen, worüber Sie mit einem der OB-Anwärter sprechen wollen – wann bietet sich sonst so eine Gelegenheit? Denn für einen ausführlichen Plausch ist so ein Kaffeeklatsch ja da.

So können Sie einen OB-Kandidaten treffen: Haben Sie eine Idee, worüber Sie mit wem sprechen wollen? Schreiben Sie es uns: Interessenten können sich mit ihren Ideen und dem Namen des ausgesuchten Kandidaten/der Kandidatin unter potsdam-stadt@maz-online.de bewerben. Stichwort: OB-Kandidaten-Date.

Von Ildiko Röd