OB-Wahl: Friederich zum CDU-Kandidaten gewählt

Potsdam. Die Potsdamer CDU hat ein klares Votum für Götz Thorsten Friederich als Oberbürgermeisterkandidaten abgegeben: Bei einer Mitgliedervollversammlung im Alten Rathaus ist der Rechtsanwalt und Stadtverordnete am Freitagabend mit 97 Prozent der Stimmen gewählt worden. Es wurden 87 Stimmen abgegeben, davon drei Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Es gab keinen Gegenkandidaten. Nach dem deutlichen Ergebnis gab es stehende Ovationen. Gleich im Anschluss setzte Friederich, der zu den Mitbegründern der Evangelischen Grundschule Babelsberg gehört, ein sehr persönliches Zeichen. Er ließ sich von Superintendent Joachim Zehner – selbst kein CDU-Parteimitglied – segnen. Zudem sprach Zehner ein Gebet. „Es geht darum, dass man Menschen schätzt, die bereit sind, in die Verantwortung zu gehen“, sagte der Superintendent.

Vor der Kür hatte die CDU Geschlossenheit und Angriffslust gezeigt. Neben Kreischef Steeven Bretz sprachen sich der Brandenburger CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben sowie Christian Ehler, Abgeordneter im Europäischen Parlament, für den Kandidaten aus. Bretz lobte Friederich als jemanden, „der bodenständig und demütig ist; jemand, der nicht polarisiert und nicht jeden Tag in Empörung ausbricht“. Von Seiten der Partei werde der Kandidat „alle Beinfreiheit bekommen, die er braucht“, versicherte Bretz.

Parteiintern wurden die Chancen nie zuvor so hoch eingeschätzt, den Chefsessel im SPD-abonnierten Potsdam zu erobern. Bereits zum Wahlkampfauftakt im Januar ging Friederich, der kürzlich erneut zum Vorsitzenden des städtischen Wirtschaftsrates gewählt wurde, in die Vollen. Seine Kritik: „Im Rathaus wird lustlos verwaltungsbürokratisch am Menschen vorbeiregiert.“, so Friederichs Kritik. Er wolle „ein Oberbürgermeister und kein Oberverwaltungsmeister“ sein und einen „Geist der Ermöglichungskultur“ vorantreiben, erklärte Friederich.

Fraktionschef Matthias Finken legte nach: Die Zeit sei reif für einen Oberbürgermeister, der nicht aus der Verwaltung komme. „Er kann Lebenserfahrung in die Waagschale werfen und den Blick von außen“, sagte er über Friederich. Hauptberuflich ist der neue Hoffnungsträger der CDU Fachanwalt für Steuerrecht.

Aus Friederichs Sicht ist die Liste der Verbesserungsmöglichkeiten in der Stadt lang. Er stellte vor allem den Verkehrsfluss in der Landeshauptstadt in den Vordergrund. Bei der Verkehrspolitik handle es sich eher um eine „Verkehrsbehinderungspolitik“ – Stichwort Verengung Zeppelinstraße – mit Potsdam-zentristischer Sicht. Man habe versäumt, das Umland einzubinden.

Von MAZonline