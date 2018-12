Nauener Vorstadt

Der Schlafplatz eines Obdachlosen in der Nähe des Pfingstbergs ist am späten Donnerstagabend in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei auf Anfrage der MAZ bestätigt hat, rückten gegen 22.50 Uhr Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr und der Potsdamer Berufsfeuerwehr auf der mit Bäumen und Sträuchern bestandenen Grünfläche zwischen Nedlitzer Straße und Puschkinallee an. Zeugen hatten zuvor einen Feuerschein entdeckt und Alarm geschlagen.

Retten konnten die Feuerwehrleute von den Habseligkeiten des Stadtstreichers kaum etwas – der Schlafplatz stand bereits in Vollbrand. Mehrere Plastik-Tüten, ein Fahrrad, Holz und weitere Baumaterialien wurden zum Raub der Flammen. Personen wurden bei dem Brand offenbar nicht verletzt.

Weshalb der Unterschlupf in Brand geriet – ob es sich um eine Brandstiftung, einen Unfall oder eine Fahrlässigkeit handelt –, das ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Den Besitzer der Sachen trafen weder Feuerwehrleute noch Polizeibeamte an – er hat sich laut einer Sprecherin der Polizeidirektion West auch noch nicht gemeldet.

Von Nadine Fabian