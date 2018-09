Potsdam/Innenstadt

Der Abriss des als Kunst- und Kreativhaus genutzten Rechenzentrums innerhalb der nächsten zehn Jahre ist noch längst nicht sicher. Zwar gibt es einen Stadtverordnetenbeschluss, nach dem bis Ende 2023 ein neues Kunst- und Kreativquartier in der Innenstadt errichtet werden soll, in dem auch die aktuell rund 250 Nutzer des Rechenzentrums Platz finden könnten. Doch nach Einschätzung von mehreren Oberbürgermeisterkandidaten muss damit noch nicht das letzte Wort zum Rechenzentrum gesprochen sein.

Neben Martina Trauth als Kandidatin der Linken und Lutz Boede (Die Andere) sprach auch Mike Schubert (SPD) am Sonnabend in einer Podiumsrunde zum dritten Geburtstag des Kunsthauses im Rechenzentrum von einem ergebnisoffenen Verfahren: „Wir haben eine Machbarkeitsstudie, die jetzt ansteht“, sagte Schubert, „und wir haben bis 2023 ein Ziel. Aber ganz ehrlich: Wer glaubt denn wirklich, dass die Diskussionen darüber schon zu Ende sind? Die gehen doch gerade erst los. Wir stehen doch mit dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie erst am Anfang von dem, was wir an Diskussion um dieses Gebäude oder alternativ miteinander führen wollen.“

Auf MAZ-Nachfrage bekräftigte Schubert später, dass eine Nutzung des Rechenzentrums über 2023 hinaus nach seiner Einschätzung nicht ausgeschlossen sei. Erst einmal müsse man die fünf Jahre abwarten, sehen, was die Machbarkeitsstudie ergibt und wie weit die Stiftung Garnisonkirche mit ihren Wiederaufbaubemühungen kommt. „Und dann muss man gegebenenfalls neu verhandeln“, so Schubert.

Mit der Machbarkeitsstudie sollen die Rahmenbedingungen für ein neues Kreativquartier im Umfeld der Plantage geklärt werden, das mit 10 000 Quadratmetern Nutzfläche eine fast doppelt so große Kapazität wie das Rechenzentrum bietet. Der als Kunsthaus genutzte Verwaltungsbau soll fallen, um Platz für den Wiederaufbau des Garnisonkirchenschiffs zu schaffen.

Lutz Boede skizzierte im Podium das Szenario, dass die Kreativen das Gebäude Ende 2023 räumen, weil die Stiftung einer weiteren Verlängerung der Mietverträge nicht zustimmt, ohne dass das Haus danach fällt. Den Abriss könne die Stiftung nämlich nur verlangen, wenn das für den Wiederaufbau erforderlich sei.

Dann, so Boede, hätte man Leerstand in der Stadtmitte. Janny Armbruster (Grüne) und Götz Friedrich (CDU) als weitere Teilnehmer der Podiumsrunde setzen auf den Neubau im Ergebnis der Machbarkeitsstudie. Wie Schubert plädieren sie zudem für eine bessere und gezielte Förderung der Kreativwirtschaft durch entsprechende Programme.

Von Volker Oelschläger