Offene Daten für die Potsdamer

Potsdam. Die Stadtverwaltung möchte mehr Transparenz für alle bieten. Ihr Werkzeug dafür: Open Data. Es ist Teil des Konzeptes zum digitalen Wandel in der Stadtverwaltung. Darüber informierten am Donnerstag im Rathaus Bürgermeister Burkhard Exner, Fachbereichsleiter Steuerung und Innovation Christoph Andersen sowie die Leiterin des Projektes, Nikola Hartz.

Open Data stellt frei zugänglich zahlreiche Informationen zur Verfügung

Doch was verbirgt sich hinter diesem Anglizismus? Wie soll es den Bürgern helfen, sich Informationen zu holen über alles, was so in der Stadt passiert? Es handelt sich um eine Internetseite, die am Mittwoch als Testversion an den Start ging und sogenannte offene Daten zur Verfügung stellt. „Grundsätzlich gibt es die Daten schon“, sagt Nikola Hartz. Sie ist auch die neue Open-Data-Beauftragte der Stadt Potsdam. „Uns geht es nun darum, diese Daten zusammenzufügen und sie gebündelt und übersichtlich den Nutzern zur Verfügung zu stellen.“ Um herauszufinden, welche Informationen sich die Menschen wünschen, haben Hartz und ihr Team eine Umfrage durchgeführt. Die Ergebnisse seien wesentlich in das neue Angebot eingeflossen, so Hartz.

Nun können die Nutzer Daten etwa über die Standorte der Kitas einholen oder über die Grundschuleinzugsgebiete oder die Standplätze von Glassammelcontainern. Außerdem gibt es Verlinkungen zu Informationen außerhalb des Potsdamer Open-Data-Portals. Jederzeit können die Bürger Verbesserungsvorschläge machen. Stetig werden die Datensätze ergänzt.

Findige Programmierer entwickeln aus Datensätzen nützliche Apps

„Öffentliche Daten, die digital und frei zugänglich sind, bergen ein großes Potenzial für die Verbesserung der Lebensqualität der Bürger und für die Arbeit von Wirtschaft und Forschung“, sagt Bürgermeister Burkhard Exner. „Wir sehen darin eine große Chance für uns als Kommunalverwaltung, aber auch für Wirtschaft und Gesellschaft und für die Bürger.“ Denn wer wisse schon, welche nützlichen Apps beispielsweise findige Programmierer aus den Daten entwickelten? Darum gehe es nämlich auch: Die Daten sollen für die App-Entwicklung genutzt werden. „Wenn der Bedarf also besteht, werden wir PDF-Dokumente natürlich in maschinenlesbare Datensätze umwandeln“, sagt Nikola Hartz.

Entwickelt wurde die Software von dem französischen Unternehmen „Open Data Soft“. In der Schweiz ist sie in den Kommunen Standard. Potsdam sei die erste deutsche Stadt, die eine Zusammenarbeit eingegangen sei, so Christoph Andersen. Mit 44 000 Euro seien die Kosten unter den einkalkulierten 50 000 Euro geblieben.

„Wir sind froh, dass wir soweit sind.“

Auch Mannheim ist mittlerweile mit der Software online gegangen. Und auch die französische Partnerstadt von Potsdam, Versailles, gehört zu jenen Kommunen, die die Software nutzen. „Alle Kommunen, die die Software nutzen, können untereinander die Datensätze austauschen“, sagt Nikola Hartz. Deswegen wünsche sie sich freilich, dass bald mehr deutsche Städte sich für Open Government Data und die französische Software entscheiden. Bürgermeister Burkhard Exner indes freut sich über die Fortschritte in den heimischen Gefilden. „Wir sind froh, dass wir soweit sind“, sagt er. „Und sind gespannt, wie es angenommen wird.“

Die Internetadresse des Portals lautet: www.opendata.potsdam.de

Von Annika Jensen