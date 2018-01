Ohne Reue Kaffee schlürfen

Knapp 320 000 Einwegbecher werden in Deutschland nach dem Koffeinschub weggeworfen – stündlich. In Potsdam bieten viele Cafés und Bäckereien ihren Kunden deshalb Alternativen. Besonders beliebt: Der Coffee-to-go kommt in den mitgebrachten Mehrwegbecher. Doch macht da die Lebensmittelüberwachung mit?