Kontrolle: 418 Ordnungswidrigkeiten in Potsdam

Potsdam. Bei einer komplexen Kontrolle des Ordnungsamtes in Potsdam-West am 31. Januar sind 418 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden. 25 Inspektoren des Ordnungsamtes waren von 6 bis 21 Uhr in Potsdam-West unterwegs und haben sowohl parkende Autos und Hundehalter als auch die Einhaltung der Geschwindigkeit, des Jugendschutzgesetzes und der Anliegerpflichten kontrolliert.

Parken auf einem Behindertenparkplatz, den Sperrmüll vor der Haustür entsorgen, Feuerwehrzufahrten blockieren – die Liste der Verstöße ist lang. Ende Januar 2018 ging das Ordnungsamt Potsdam im Stadtteil Potsdam-West mit einer groß angelegten Kontrolle gegen Ordnungswidrigkeiten vor. Was noch auf die Liste gehört, hat die MAZ in einer Bildergalerie zusammengefasst. Zur Bildergalerie

„Die Anzahl der eingeleiteten Verfahren zeigt, wie wichtig solche komplexen Kontrollen des Ordnungsamtes sind, um auf das Fehlverhalten und die entstehenden Gefahrensituationen hinzuweisen. Daher wird es auch in den kommenden Wochen immer wieder Schwerpunktkontrollen in verschiedenen Stadtgebieten geben“, sagt Mike Schubert, Beigeordneter für Ordnung.

Falsch geparkte Autos sind während der Schwerpunktkontrolle in 242 Fällen festgestellt worden. In sieben Fällen hatten Fahrzeugführer ihr Auto in Feuerwehreinfahrten abgestellt, in 48 Fällen wurde das Parken in Kreuzungsbereichen geahndet.

Appell an Autofahrer: Rettungswege frei halten

„Was im normalen Straßenverkehr schon ärgerlich ist, kann im Notfall tragisch enden – wenn Falschparker Einsatzkräfte von Feuerwehr oder Rettungsdiensten behindern und dadurch wertvolle Zeit für die Rettung von Menschenleben verloren geht“, sagt Mike Schubert. Er appelliert an die Autofahrer, trotz des eingeschränkten Parkplatzangebotes auf öffentlichen Straßen ordnungsgemäß zu parken und damit die Rettungswege frei zu halten.

Um die Gefahrenlage beispielsweise von zugeparkten Feuerwehreinfahrten zu beseitigen, sind die Ordnungskräfte autorisiert, das Auto auf Kosten des Halters abschleppen zu lassen. Dies gilt auch beim Parken auf dem Bürgersteig oder bei rechtswidrigem Parken auf einem Parkplatz für Schwerbehinderte.

27 illegale Sperrmüllablagerungen im Stadtteil

Neben weiteren zahlreichen Verstößen wegen Falschparkens haben die Inspektoren 27 illegale Sperrmüllablagerungen im Stadtteil festgestellt. Während des gesamten Einsatzes wurde auch die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen durch zwei Messanlagen im Bereich Zeppelinstraße und Forststraße überwacht. Hier wurden 278 Überschreitungen registriert. Die 21 Kontrollen zur Einhaltung der rechtlichen Vorschriften bei der Hundehaltung blieben ohne Beanstandungen. Bei Jugendschutzkontrollen an der Sportschule Friedrich Ludwig Jahn, dem Hanna-Ahrendt-Gymnasium und der Käthe-Kollwitz-Oberschule gab es eine Feststellung.

Die 418 Ordnungswidrigkeiten im Detail: Parken in Kreuzungs-und Einmündungsbereichen 48 Feststellungen Halteverbot 47 Feststellungen Eingeschränktes Halteverbot 80 Feststellung Parken vor Feuerwehrzufahrt 7 Feststellungen Parken vor abgesenktem Bordstein 18 Feststellungen Parken auf Behindertenparkplatz 1 Feststellung Parken auf Gehweg 41 Feststellungen Einhaltung Anliegerpflichten 13 Feststellungen Illegale Sperrmüllablagerungen 27 Feststellungen Sonstige Ordnungswidrigkeiten 136 Feststellungen

Von MAZonline