Osterfeuer lodern im Dauerregen

Potsdam/Potsdam-Mittelmark. Der anhaltende Regen und die kalte Märzluft konnte am Osterwochenende dennoch zahlreiche Besucher von Osterfesten nicht davon abhalten, sich am traditionellen Brauch des Osterfeuers zu erfreuen. Auch wenn die Besucherzahlen der jeweiligen Veranstaltungen hinter denen trockenerer Jahre zurückblieben, so war zumindest die Stimmung im wahrsten Sinne des Wortes stets feucht-fröhlich.

Die Stimmung war bei den diesjährigen Osterveranstaltungen in Potsdam und Umgebung im wahrsten Sinne des Wortes feucht-fröhlich. Zur Bildergalerie

Immerhin mehr als 60 Gäste verfolgten am Ostersamstag im Nuthetaler Ortsteil Philippsthal, wie auf dem Dorfanger das Feuer mit einer Kerze entzündet wurde. Dagegen zog es nur etwa 40 Besucher ins Krongut Bornstedt. Vielleicht lag es nicht allein am anfangs etwas bescheidenem Feuer, das die Veranstalter auf der Freifläche entzündet hatten, sondern auch am Eintritt, den die Besucher dort zahlen sollten. Unter den Gästen ließ sich auch der CDU-Oberbürgermeisterkandidat Götz Friederich kurz blicken, bevor er zum Volkspark Potsdam weiterfuhr. Dort hatten nicht nur die Erwachsenen am wärmenden Feuer ihren Spaß. Die Kinder vergnügten sich beim Stockbrotbacken und durften unter anderem mal einen echten Feuerwehrhelm aufsetzen.

Im Teltower Ortsteil Ruhlsdorf trotzten etwa 70 Besucher am Röthepfuhl dem Dauerregen und hielten sich am Feuer und mit der Musik einer Coverband warm. Große Mühe hatten die Veranstalter des Spargelhofes Jakobs in Beelitz, das nasse Holz zu entzünden. Erst nach gut einer Stunde war es endlich soweit, dass auf dem Parkplatz vor dem Hof Osterfeuerstimmung aufkam.

Von Heinz Helwig