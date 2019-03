Golm

Im Bereich des Kuhforter Damms in Golm wurde am Donnerstag gegen 0.55 Uhr ein Mann von einem ICE erfasst und hierbei tödlich verletzt. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen und der Identität der Person dauern weiter an. Ob es Zeichen für eine Fremdeinwirkung Dritter gab, konnte die Polizei am Donnerstag zunächst noch nicht sagen.

200 Fahrgäste mussten umsteigen

In dem Zug befanden sich etwa 200 Fahrgäste, die mit einem Ersatzzug gegen 3.35 Uhr weiterfahren konnten. Die betroffene Bahnstrecke war bis etwa 4.20 Uhr gesperrt.

Von MAZonline