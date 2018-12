Hildegard Olivier ist 96 Jahre alt. Weihnachten verbringt die Witwe allein. Sie will es sich mit Gänsebraten und Sekt gemütlich machen. Wird die heilige Nacht dann doch zu still, wolle sie sich an etwas sehr, sehr Schönes erinnern. Mit der Traurigkeit habe sie Übung – und könne sich da selber raushelfen.