Innenstadt

Mit einer Versteigerung endete im Juli 2015 die Geschichte des Kinos „Melodie“ in der Friedrich-Ebert-Straße 12. Mehr als 100 Devotionalien vom Kronleuchter bis zum Klavier kamen unter den Hammer. 1912 unter dem Namen Residenz-Lichtspiele eröffnet, galt das „Melodie“ als bundesweit ältestes Kino, das ausschließlich als Lichtspielhaus gebaut wurde.

An das Kino erinnert eine Pizzeria „Melody“, die vor wenigen Tagen in einem der beiden Ladenlokale des Grundstücks zur Friedrich-Ebert-Straße eröffnet wurde. Inhaber Özbay Arap (52), der in der Potsdamer Innenstadt bereits an mehreren Pizzerien beteiligt war, hat das „Melodie“ noch im Betrieb erlebt. Er erinnere sich an die vielen Kinder im Saal, sagt er. Nicht nur der Name, auch das Innere seiner Gaststätte ist eine Reminiszenz an den Ort. An die Wand vis-á-vis zum Tresen ließ er bis an die Decke eine Straßenansicht des Kinos aus den 1970er Jahren malen. Eine komplette Wand des hinteren Gastraums ist bedeckt mit einer Abbildung des historischen Kinosaals mit roten Sesselreihen und getäfelten Wänden. Die von einem Vorhang bedeckte Leinwand erhebt sich hoch über dem Publikum; anders als in den meisten Theatern und Lichtspielhäusern führten die Zuschauerreihen zur Bühne hin nicht nach unten, sondern hinauf.

Abbildung des Kinosaals im Gastraum. Quelle: Bernd Gartenschläger

Gegenüber hängen großformatig gemalte Plakate von „Vom Winde verweht“ und der Olsenbande, an einer Seitenwand grüßt Marlon Brando als „Der Pate“, der Mafia-Klassiker von Francis Ford Coppola zählt zu seinen Lieblingsfilmen, sagt der Wirt. Im Januar will Özbay Arap auf der anderen Seite des Eingangs im früheren „Filmcafé“ erneut ein Café mit Eis und Waffeln einrichten.

Kino „Melodie“ im Jahr 1995. Quelle: Matthias Littwin

Eröffnet wurden die „Residenz-Lichtspiele“ 1912 in der Remise auf dem Hinterhof. 1949 im Gründungsjahr der DDR umbenannt, wurde das „Melodie“ als Premierenkino zeitweise zum wichtigsten Lichtspielhaus der damaligen Bezirksstadt. 2002 kamen noch knapp 12 000 Gäste in das „Melodie“. 2004 musste es schließen.

Das Filmcafé hielt sich noch gut zehn Jahre als beliebter Szenetreff. Dann fiel auch dafür die letzte Klappe. Zum Stand der Baustelle auf dem Hinterhof und in den oberen Geschossen des Vorderhauses war am Mittwoch nichts zu erfahren.

Von Volker Oelschläger