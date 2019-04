Innenstadt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn der Linie 94 und einem Volkswagen kam es am Dienstagmorgen gegen 7:53 Uhr in Potsdam in der Straße Am Kanal. Eine 35-jährige Frau fuhr mit ihrem Fahrzeug die Burgstraße in Fahrtrichtung der Straße Am Kanal entlang. Im Anschluss wollte die Volkswagenfahrerin nach links in Richtung Stadt Zentrum, Platz der Einheit, abbiegen. Aus Unachtsamkeit beachtete die 35-Jährige an der Kreuzung Burgstraße/Am Kanal die vorfahrtsberechtigte von rechts kommende Straßenbahn nicht, die den Fahrweg der links Abbiegenden kreuzte.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde die 35-Jährige verletzt und musste von Rettungskräften zur weiteren medizinischen Betreuung in die Klinik gebracht werden. Der Straßenbahnfahrer und seine circa 170 Fahrgäste wurden bei dem Unfall nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Gegen die 35-jährige Fahrerin wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Die Straßenbahnlinie 94 war für etwa 40 Minuten voll gesperrt und wurde gegen 8:35 Uhr wieder freigegeben. Beide beteiligten Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Von MAZonline