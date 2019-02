Werder/Potsdam

Die Unterlagen zum geplanten Bau der Rad- und Fußgängerbrücke zwischen Werder und Potsdam liegen noch bis zum 18. Februar öffentlich aus. Bürger können sich in den Rathäusern in Potsdam, Werder und Schwielowsee über das Projekt informieren und Hinweise sowie Bedenken dazu äußern. Die Brücke über dem Großen Zernsee soll, wie berichtet, parallel zur Bahntrasse verlaufen und den bisherigen Gangsteg mit Rampen ersetzen. Gebaut werden außerdem die Wege zur Anbindung nach Werder und Potsdam sowie nach Wildpark-West. Fußgänger und Radfahrer begegnen sich dann auf drei Metern in beiden Richtungen. Auf der Brücke selbst beträgt die Breite vier Meter.

Sie soll barrierefrei erreichbar und beleuchtet sein. Vier verschiedene Typen sind voriges Jahr im Potsdamer Bauausschuss vorgestellt worden. Als optimal hat sich eine Stahlbrücke mit zwei seitlich als geschlossene Hohlkästen angeordneten Hauptträgern über drei Felder erwiesen, heißt es im Erläuterungsbericht. In den Pfeilerachsen sollen Aussichtskanzeln mit jeweils einer Sitzgelegenheit eingerichtet werden.

Kosten sind gestiegen

Im kommenden Jahr sollen die Bauarbeiten beginnen und Mitte 2021 abgeschlossen sein. Die Kosten für die Brücke teilen sich Werder und Potsdam. Schwielowsee übernimmt lediglich die Kosten für ihre Weganbindung in Wildpark-West. Die Landeshauptstadt ist federführend bei der Planung der zum Gesamtprojekt Radschnellweg zwischen Werder und Potsdam gehörenden Brücke. Erneut sind die Kosten für das Projekt gestiegen. Waren ursprünglich 3,3 Millionen angesetzt und im vorigen Jahr von 4,5 Millionen Euro die Rede, rechnen die Planer aktuell mit etwa sechs Millionen Euro. Aus dem Stadt-Umland-Wettbewerb werden Fördermittel des Landes beantragt.

Ergänzend zu den Papieren, die in den Rathäusern ausliegen, sind einige Unterlagen wegen der großen Datenmenge digital abrufbar. Das gilt beispielsweise für die Entwürfe zu den Wegen und dem Brückenbauwerk sowie für die Umweltbelange. Wer Anregungen zu der Planung hat, kann diese schriftlich per Mail oder per Post an die Verwaltung in Potsdam, Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen, Bereich Verkehrsanlagen, richten. Im Betreff sollte die Angabe „BW 50 Radwegbrücke Werder ( Havel) – Potsdam“ stehen.

Von Luise Fröhlich