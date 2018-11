Schiffbauergasse

Sieben graue Spinde, sieben graue Betten, vier davon rechts, drei links. In der Mitte steht ein schlichter weißer Küchentisch, der jetzt zur Bühne für den jungen Adolf Hitler wird. Im April 2011 war die Premiere dieser Bühnenfassung von George Taboris Farce „Mein Kampf“ mit dem Potsdamer Poetenpack. Jörg Vogel gibt den künftigen Massenmörder im Männerwohnheim in der Wiener Blutgasse um 1910. Zur Probe am Montagabend im Potsdamer T-Werk kommt der Schauspieler im Räuberzivil.

Deshalb trägt Hitler jetzt bunte Ringelsöckchen und ein Fan-T-Shirt der Hard-Rock-Band AC/DC mit dem Schriftzug „Highway to Hell“, als er sich mit dem jüdischen Gefährten Schlomo Herzl (Reiner Gabriel) über seine Liebe zur Musik unterhält: „Eigentlich ist meine erste Liebe ja die Musik. Kennst du Tannhäuser?“ Schließlich steht er auf dem Tisch, die graue Filzdecke vom Bett wie eine römische Toga über die Schulter geworfen und singt mit krächzender Stimme Wolframs: „Oh du, mein holder Abendstern, wohl grüßt’ ich immer dich so gern.“

Mehr als 40 Mal hat das Poetenpack das Tabori-Stück mittlerweile bundesweit auf die Bühne gebracht. Doch nun gibt es vor dem heimischen Publikum erstmals eine erweiterte Fassung. Die Schauspieler bekommen Verstärkung von Potsdamer Schülern. Erste Erfahrungen im Zusammenspiel mit jungen Amateuren sammelte das Poetenpack mit Lessings Drama „Nathan der Weise“, das sie im Herbst 2015 in einer gefeierten Inszenierung in der Französischen Kirche gemeinsam mit Flüchtlingskindern auf die Bühne brachten und bis heute im Repertoire haben.

Am Sonnabend werden mit den Schauspielern bis zu zehn Potsdamer Schüler als „Chor der Schutzengel“ auf die Bühne kommen, eine dramaturgische Vorgabe von Tabori, die vom Poetenpack nun erstmals berücksichtigt wird. Am Montag war die erste gemeinsame Probe. Die Inszenierung werde damit um eine Perspektive ergänzt, sagt Regisseur Andreas Hueck. Wie beim „Nathan“, der aktuell in Fürstenwalde gegeben wird, sollen auch bei Tabori künftig regelmäßig Schüler der jeweiligen Gastspielorte mitspielen. Neben den Schutzengeln gibt es weitere zu besetzende Rollen als „Tagespenner“ und als „Tiroler Deppen“: „Die kommen dann einfach dazu“, sagt Hueck.

Eröffnet wird das Stück von Jörg Vogel alias Adolf Hitler mit den Schlägen einer Triangel, zu denen Lobkowitz (Teo Vadersen) auf die Bühne kommt. Der Mann, der sich für Gott hält und Wunder bewirkt, trägt einen Bademantel und ist auf der Suche nach Herzl: „Wo bist du, Schlomo!“ Erster Liebesdienst der Engel ist eine kleine Flasche Schnaps, die sie ihm heimlich in die Manteltasche stecken.

Adolf Hitler, der sich an der Kunstakademie bewerben möchte, ist im Männerwohnheim auf den jüdischen Buchhändler und Menschenfreund Schlomo Herzl getroffen, der sich rührend um den unerfahrenen Provinzler kümmert, ihn mit Hühnersuppe aufpäppelt und ihm zeigt, wie man sich anständig den Bart schneidet. Schlomo will ein Buch schreiben: „Mein Leben“; schlechter Titel, findet sein Freund Lobkowitz. Gemeinsam verständigen sie sich auf „Mein Kampf“, Hitler ist begeistert.

Termine im T-Werk und in Kleinmachnow Das Poetenpack gibt George Taboris „Mein Kampf“ gemeinsam mit Potsdamer Schülern erstmals am Sonnabend, 17. November, um 17 Uhr im T-Werk, Schiffbauergasse. Weitere Vorstellungen im T-Werk sind am Sonntag, 18. November, um 18 Uhr, sowie am 19. und 20. November, jeweils um 10 Uhr. Im Januar ist „Mein Kampf“ in den Neuen Kammerspielen in Kleinmachnow zu sehen. Die Vorstellung am 17. Januar beginnt um 19 Uhr, am 18. Januar um 10 Uhr. Karten gibt es unter www.theater-poetenpack.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Von Volker Oelschläger