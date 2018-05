Potsdam

Mit einem 1:0-Sieg holte sich Energie Cottbus am Montagabend den Fußball-Landespokal im Stadion des Regionalliga-Rivalen Babelsberg 03. Kevin Weidlich traf kurz vor Schluss.

Die Partie war zu Beginn der zweiten Halbzeit zeitweise wegen des Zündens von Pyrotechnik im Babelsberger Fan-Block unterbrochen, nach dem Schlusspfiff flogen Rauchbomben und Böller in Richtung der Cottbuser Fans. Die Siegerehrung konnte nicht auf dem Spielfeld stattfinden und soll am kommenden Sonntag in Cottbus nachgeholt werden.

