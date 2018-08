Potsdam

Rennen, hüpfen, auf Bäume klettern: „Die anderen konnten immer alles besser“, sagt Hansi Staedke. Wenn die Mädchen und Jungen in der Nachbarschaft zum Spielen und Toben aufbrachen, wenn die jungen Damen ein paar Jahre später in die hübschen hohen Schuhe schlüpften und sich mit den Halbstarken zum Tanz verabredeten, war die stille Hansi selten dabei. Dann suchte sie sich lieber ein abgeschiedenes Plätzchen zum Lesen. „Ich habe mich oft zurückgezogen“, sagt Hansi Staedke: „Und wenn ich das mal nicht tat, habe ich mit viel Mühe versteckt, was ich nicht konnte.“ 77 Jahre ist Hansi Staedke alt. So weit sie zurückzudenken vermag, war die Kinderlähmung ihr Spielverderber und Quälgeist, der Feind min ihrem Körper. Auch heute noch leidet sie unter den Folgen der Viruserkrankung – und die Beschwerden nehmen zu.

Beschwerden werden oft als Alterswehwehchen abgetan

Der Begriff Post-Polio-Syndrom, kurz PPS, fasst all die vielfältigen Komplikationen zusammen, mit denen es Männer und Frauen, die in der Kindheit an Poliomyelitis erkrankt waren, Jahrzehnte später zu tun haben – und die sowohl von Ärzten als auch von Betroffenen selbst allzu oft als Alterswehwehchen verkannt werden. Zittern, Müdigkeit und Konzentrationsprobleme können Symptome von PPS sein, Muskel- und Gelenkschmerzen, Husten und Schluckbeschwerden. PPS ist eine neurologische Krankheit mit orthopädischer Auswirkung. Heilung gibt es nicht.

Ein großes Problem: „Es gibt hier weit und breit keine Stelle, die sich mit PPS auskennt“, sagt Hansi Staedke. „Überhaupt gibt es in ganz Deutschland nur ein einziges Krankenhaus, das ein Polio-Zentrum hat – und das ist in Koblenz.“ Um sich über PPS, über den neusten Stand der Medizin, über Therapiemöglichkeiten, Pflegegrade und Hilfsmittel auszutauschen, hat sich Hansi Staedke in den Neunzigern einer Selbsthilfegruppe angeschlossen. Seit ein paar Jahren leitet sie diese Gruppe – es ist die einzige im Land Brandenburg. Die rund 50 Mitglieder kommen nicht nur aus Potsdam, sie kommen aus allen Winkeln der Mark: aus Teltow, Michendorf und Werder, aus Neuruppin, Lübben und Brandenburg an der Havel, aus Eisenhüttenstadt, Guben und Cottbus.

„Wir Polios sind alle positiv eingestellt“

Irene Niederland (75) hat von ihrer Orthopädin von der Selbsthilfegruppe erfahren. Hier fühlt sie sich gehört und verstanden, sagt die Potsdamerin. „Polio zeigt sich zwar bei jedem anders, aber die Mitglieder wissen einfach, wovon man spricht. Das tut gut.“ Auch wenn die PPS-Betroffenen ihre Sorgen miteinander teilen: „Es wird nicht nur geklagt“, betont Irene Niederland. „Wir Polios sind alle positiv eingestellt. Und wir alle haben trotz unserer Behinderung das Leben gemeistert.“

Nein, eine Jammer-Runde sind die Polios nicht. Natürlich drehen sich viele Treffen um die Krankheit – Experten sind dazu eingeladen, geben Tipps und Anregungen. Die Polios machen es sich zwischendurch aber auch immer wieder schön: Im Juni sind sie zum Beispiel nach Klaistow zum Spargelessen gefahren. Kurz darauf ging’s mit den Partnern für drei Tage in die Lüneburger Heide.

Mit großer Sorge sieht sie die Impfmüdigkeit

„Durch die Schutzimpfung ist die Kinderlähmung aus dem Gesichtsfeld unserer Gesellschaft verschwunden“, sagt Hansi Staedke. „Viele, viele Menschen begleitet Polio aber ein Leben lang. Man darf nicht vergessen: Wir sind damals noch einmal davongekommen. Wir sind die Überlebenden – viele Kinder haben es nicht geschafft.“ Mit großer Sorge sehe sie nun, dass viele Mütter ihre Kinder nicht mehr impfen lassen wollen. „Aber: Polio ist nicht ausgestorben! – Man sollte die Impfung und die Folgen der Erkrankung im Verhältnis sehen.“

Die Polio-Selbsthilfegruppe Potsdam und Hansi Staedke sind telefonisch unter 0331/618521 zu erreichen und per E-Mail an HuPStaedke@gmx.de. Das nächste Gruppentreffen findet am 13. September in der Seniorenfreizeitstätte „Sternzeichen“, Galileistraße 37-39, statt.

Experten raten weiterhin zur Schutzimpfung gegen Polio Poliomyelitis, auch Polio oder Kinderlähmung genannt, ist eine Viruserkrankung. Symptome können Fieber, Übelkeit, Magen-Darm-Beschwerden, Kopf- und Muskelschmerzen sein. Befällt das Virus Nervenzellen im Rückenmark und im Gehirn, kann es zu Lähmungen kommen. Das Polio-Virus ist hoch ansteckend. Meist wird es fäkal-oral übertragen: Das heißt, die Erreger werden mit dem Stuhl ausgeschieden, gelangen – beispielsweise über die Hände oder über verunreinigtes Wasser – in den Mund. Auch eine Übertragung über kleinste Speicheltropfen beim Husten, Niesen, Sprechen ist möglich. Das Robert Koch-Institut empfiehlt, bereits Säuglinge immunisieren und die Impfung später auffrischen zu lassen. Da trotz des weltweiten Rückgangs der Poliomyelitis eine Einschleppung (etwa durch Migration und internationalen Reiseverkehr) nicht ausgeschlossen werden kann, sei die Impfung nach wie vor wichtig. nf

