Potsdam-West

Die Polizei konnte in der Nacht zu Donnerstag einen größeren Brand in einer Wohnung in Potsdam verhindern. Ein Mann, der Feuer gelegt hatte, wurde dabei gestellt.

Kurz nach Mitternacht rief ein Zeuge die Polizei in die Stormstraße, weil ein Mieter Wohnungsinventar aus dem Fenster warf. Als sich die Beamten zum Tatort begaben, kam der Hinweis, dass der Tatverdächtige inzwischen zu einer Tankstelle gegangen war.

Aggressiver Verdächtiger hantiert mit Feuerzeug an Tankstelle

Dort trafen sie den Mann an, der am Nachtschalter Alkohol kaufen wollte. Dabei hantierte er mit einem Feuerzeug herum. Nach Polizeiangaben waren außerdem an einer Zapfsäule alle Zapfhähne herausgenommen und hingelegt und ein Wischwassereimer umgetreten worden.

Der 27 Jahre alte Mann wehrte sich gegen die Polizisten. Er war „aggressiv und unkooperativ“, teilt eine Polizeisprecherin mit: „Sämtlichen polizeilichen Maßnahmen widersetzte er sich, so dass er mittels körperlicher Gewalt fixiert werden musste.

Polizei entdeckt Matratzenbrand in Wohnung

Weitere Polizeibeamte fuhren unterdessen zur Wohnung des Mannes, um dem Randale-Vorwurf nachzugehen. Dort fielen ihnen sogleich Flammen und eine starke Rauchentwicklung aus der Wohnung durch die offenen Tür auf. Die Beamten selbst konnten das Feuer, das im Bereich einer Matratze ausgebrochen war, löschen. Weitere Bewohner des Hauses wurden zeitweise evakuiert. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei nahm den 27-Jährigen vorläufig fest und ermittelt nun wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Da er den Anschein erweckte, unter Einfluss berauschender Mittel zu stehen, wurde eine Blutprobe durchgeführt. Zudem wurde er am Donnerstag, aufgrund möglicher gesundheitlicher Probleme, dem sozialpsychiatrischen Dienst vorgestellt. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Von MAZonline