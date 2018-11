Babelsberg

Die Polizei bittet um Mithilfe: Am Samstagabend kam es gegen 18.16 Uhr in Babelsberg zu einem Handtaschenraub.

Eine 76-jährige Frau war in der Karl-Liebknecht-Straße unterwegs – als sie in ihr Wohnhaus ging, folgte ihr ein unbekannter Mann. Im Treppenhaus entriss der Fremde der Frau unvermittelt die Handtasche. Der Täter machte sich auf einem silberfarbenen Mountainbike in unbekannte Richtung davon.

Die ältere Dame blieb bei dem Überfall unverletzt. Sie konnte den Täter wie folgt beschreiben: Er ist etwa 1,80 Meter groß und hat eine sportliche Figur. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke und hatte einen schmalen Kletterrucksack dabei.

Die Polizei fragt: Wer hat etwas im Umfeld des Tatorts beobachtet? Hinweise zur Tat können unter der Telefonnummer 0331/5508-1224 oder bei der Internetwache abgegeben werden.

Von Nadine Fabian