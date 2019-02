Potsdam

Aktuell sucht die Polizei nach der 13-jährigen Doreen, die seit dem 08.02.2019 in Potsdam vermisst wird. Doreen wird beschrieben als ca. 160 cm groß, mit langen blonden Haaren und einer normalen Statur. Nach bisherigen Erkenntnissen ist sie aus eigenem Antrieb weggelaufen und könnte in Begleitung eines Freundes sein.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Wer hat die Vermisste seit Donnerstag, dem 08.02.2019, gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter 0331-55080 entgegen.

In Berlin wird die 15-jährige Rebecca vermisst

Auch im benachbarten Berlin wird aktuell nach einem Mädchen gefahndet. Die 15-Jährige war am Morgen des 18. Februar bei Familienangehörigen im Maurerweg aufgebrochen - in ihrer Schule in der Fritz-Erler-Allee kam sie laut Polizei nicht an.

Bisher sind 22 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Auch Spürhunde wurden eingesetzt. Seit Freitag ermittelt eine Mordkommission in dem Fall, da die Kriminalpolizei nicht ausschließt, dass das Mädchen aus dem Stadtteil Britz im Bezirk Neukölln Opfer eines Verbrechers wurde.

Von MAZonline/dpa