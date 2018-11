Babelsberg/Zentrum Ost

Die Kriminalpolizei fahndet nach einem Mann, der am Dienstag drei Straftaten begangen haben soll. Im Babelsberger Park auf Höhe des Strandbades soll er gegen 14 Uhr ein zwölfjähriges Kind und eine 17-Jährige in ein Gespräch verwickelt haben, in dessen Verlauf er die Mädchen plötzlich verbal bedrohte. Sie konnten weglaufen und informierten in der weiteren Folge einen Parkangestellten.

Wenig später versuchte offenbar derselbe Mann im Babelsberger Park eine Parkbank in Brand zu setzen. Da jedoch Zeugen hinzukamen und ihn ansprachen, flüchtete der Mann in Richtung Allee nach Glienicke.

Weiterhin wurde bekannt, dass kurz vor 14 Uhr im Hausflur eines Mehrfamilienhauses im Humboldtring zu einer Brandstiftung kam. Dort wurde der Vinylboden auf einer Fläche von etwa 30x30 Zentimeter in Brand gesetzt, konnte jedoch von Anwohnern gelöscht werden. Als Feuerteufel wird ebenfalls der gesuchte Tatverdächtige vermutet.

Aufgrund der vorliegenden Täterbeschreibungen und Ermittlungsergebnisse wird in allen drei Fällen von dem gleichen Täter ausgegangen.

