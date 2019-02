Schlaatz

Eigentlich kam die Polizei wegen einer Lärmbeschwerde Montagmittag in den Schlaatz. Doch gefunden hat sie Drogen.

Die Beamten folgten einen Bürgerhinweis zu lauten nächtlichen Geräuschen in einer Wohnung im Habichthorst. Dort soll in der Nacht ein Umzug stattgefunden haben. Angetroffen wurde ein 27-Jähriger, der in der Abwesenheit des Mieters auf dessen Wohnung aufpasste.

In der Wohnung wurden eine Cannabisblüte sowie ein Brettchen mit weißen, betäubungsmittelähnlichen Anhaftungen gefunden. Dies wurde sichergestellt und eine Anzeige aufgenommen.

Von MAZonline