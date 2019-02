Babelsberg

Mit einem Samurai-Schwert in der Hand betrat ein Mann am Dienstagabend ein Wohnhaus in Babelsberg Süd. Zeugen alarmierten besorgt die Polizei. Die traf am Einsatzort einen 46-Jährigen. Beim freiwillig gewährten Blick in dessen Wohnung entdeckten die Beamten außer dem Schwert einen Elektroschocker, der dem Waffengesetz unterliegt, sowie eine geringe Menge Drogen.

Verstoß gegen Waffengesetz

Mehrere Schwerter gehörten einem 26-Jährigen, der ebenfalls angetroffen wurde. Die Polizisten nahmen zwei Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz auf. Die Waffen und Drogen wurden für weitere Ermittlungen sichergestellt.

Von MAZonline