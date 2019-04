Babelsberg

Ein Mann in Bademantel und Hauslatschen hackte am Mittwochvormittag Holz auf dem Gehweg der Gartenstraße. Laut einer Zeugin machte er einen labilen Eindruck auf sie, da er ungestüm auf Passanten reagierte. Wegen dieser Gesamtumstände und weil der Mann ein Beil benutzte, wurde er von Polizisten angesprochen und dann fixiert. Der 40-Jährige befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Daher wurde er zum eigenen Schutz in Gewahrsam genommen. Später wies ein Arzt den 40-Jährigen in eine psychiatrische Fachklinik ein.

Von MAZonline