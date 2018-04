Potsdam

Die Potsdamer Polizei hat am Freitagabend eine Kifferparty mit 300 Menschen im Park Babelsberg aufgelöst. Im Vorfeld hatte die Polizei Hinweise bekommen, dass dort anlässlich des „Welt-Cannabis-Tag“ gefeiert werden soll. Tatsächlich hatten sich am späten Nachmittag an der Anlegestelle des Wassertaxis rund 300 Menschen eingetroffen. Laut Polizei rauchten einige der Partygäste Joints.

Nach Rücksprache mit der mit der Stiftung für Schlösser und Gärten, die den Park verwaltet, ist die Party aufgelöst worden. Gegen 22.20 Uhr war die Kifferparty dann offiziell beendet und aufgelöst.

Die Polizei setzte insgesamt fünf Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz auf.

Von MAZonline