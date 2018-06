Potsdam

Das Wetter war gut, die Partylaune riesig– und auch die Lautstärke hoch. Die Polizei hat am vergangenen Wochenende gleich zwei wilde Partys im Park Babelsberg unterbunden.

Am Freitagabend gegen 23 Uhr hatten sich Anwohner darüber beschwert, dass an einer wilden Badestelle in der Nähe des Schwimmbades rund 200 Jugendliche feiern, „randalieren und herumschreien“ würden.

Daraufhin guckten sich die Beamten die Lage vor Ort an. Straftaten wurden vor Ort nicht festgestellt, teilte die Polizei mit, dennoch wurden die ungebetenen Badegäste mittels einer Lautsprecherdurchsage dazu aufgefordert, dass Gelände zu verlassen. Dem kamen sie auch nach – nur zwei junge Männer hatten noch eine Meinungsverschiedenheit, die in einer handfesten Auseinandersetzung endete. Ein 17-Jähriger wurde in Polizeigewahrsam genommen, ein 21-Jähriger wurde wegen der erlittenen Verletzung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nächster Tag, gleiche Uhrzeit: Wieder wird die Polizei gerufen. Wieder sollen sich Jugendliche am späten Abend am Tiefen See eingefunden haben und feiern. Und wieder ist es so. Rund 100 junge Menschen feierten und mussten von der Polizei zum Verlassen des Geländes aufgefordert werden.

Übrigens: Die Party am Sonntag im Stadtbad war offiziell und genehmigt.

Von MAZonline