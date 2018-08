Nauener Vorstadt

Die Potsdamer Polizei hat ihren massiven Einsatz gegen einen Polterabend am vergangenen Freitag begründet und ihre bislang erklärte Version der Ereignisse bekräftigt. In einigen Details ging die Behörde am Donnerstag über frühere Darstellungen hinaus oder änderte sie.

Einen umfangreichen Fragenkatalog der MAZ beantwortete sie mit einer allgemein verfügbaren Pressemitteilung, mit der jeder Vorwurf der Partygäste verworfen wird, doch die bleiben im Wesentlichen bei ihren Versionen der Ereignisse.

Ignorierte die Braut die Androhung von Pfefferspray-Einsatz?

Grundstücksbesitzer und Gastgeber Knud Brandis ist sogar bereit, jede seiner Aussagen zu beeiden: „Alles, was ich sage, ist wahr.“ Er kündigt eine Feststellungsklage an, die eines beweisen soll: „Es gab keine Ruhestörung.“

Der Erklärung zufolge hat es beim ersten und beim zweiten Einsatz laute Musik und laute Gespräche gegeben, was die Teilnehmer und Nachbarn bestreiten. Beim ersten Mal sei die Beendigung der Veranstaltung angedroht worden, falls man wiederkommen muss. Nach einem neuen Notruf des Beschwerde führenden Nachbarn rückte man also erneut an und löste die Feier auf, unter Einsatz von Pfefferspray. Zwei Personen kamen in Polizeigewahrsam.

Der Einsatz von Pfefferspray sei angedroht worden hieß es, auch der Braut, die das ignoriert habe und davon im Gesicht getroffen habe. Die Partygäste sehen das anders.

Polizei: Grundstück nicht illegal betreten

Den Vorwurf des illegalen Eindringens auf das Grundstück weist die Polizei zurück und erklärte, beim zweiten Einsatz zwar nicht mehr aufs verschlossene Grundstück gelassen worden zu sein, doch soll Grundstücksbesitzer Knud Brandis nach der Androhung der Öffnung durch einen Schlüsseldienst auf einen unverschlossenen Seiteneingang verwiesen haben.

Aus dem Hof in Gebäude zum Weiterfeiern auszuweichen, hat die Polizei verhindert, weil sie die „Wahrscheinlichkeit“ annahm, es könne auch aus Innenräumen wieder zu Ruhestörungen kommen.

Beamte als „Penner“ beschimpft?

Die Polizei behauptet zudem, als „Wichser“ und „Penner“ beschimpft worden zu sein. Man habe deshalb die Personalien der Beschimpfer aufnehmen wollen, was diese verweigert hätten. Einer der beiden, offenbar der Bräutigam, habe wegrennen wollen und sich gegen die Festsetzung durch verfolgende Beamte mit Tritten gewehrt. Das habe andere Gäste bewogen, zu dem Mann zu gehen, „wohl mit der Absicht, die polizeiliche Maßnahme zu stören“. Das sei durch die „Präsenz von mehreren Polizeibeamten“ und durch die Androhung des Pfeffersprayeinsatzes verhindert worden.

„Lediglich eine weibliche Person kam dieser konkreten, wiederholt angekündigten Aufforderung nicht nach, sodass gegen sie Pfefferspray eingesetzt werden musste“, heißt es in der Pressemitteilung, die nicht sagt, ob die Frau, die Braut, diese Drohung wahrgenommen hat.

Widerspricht der Darstellung der Polizei: Gastgeber Knud Brandis. Quelle: Rainer Schüler

Ein 36-jähriger Mann sei mit einem Messer auf Polizisten zugegangen und habe nicht angehalten, obwohl man ihn mehrfach aufforderte, stehen zu bleiben und das Messer wegzuwerfen. Er wurde in Polizeigewahrsam gebracht.

Grundstücksbesitzer Knud Brandis hat erklärt, der Mann, Bruder des Bräutigams, habe sich am Buffet etwas abschneiden wollen, sei wegen des Messers als vermeintlicher Waffe angeschrien worden und „wie erstarrt“ stehen geblieben. Er selbst, so Brandis, habe ihn das Messer vorsichtshalber aus der Hand geschlagen und sei dafür mit Pfefferspray angegriffen worden.

Strafanzeige gegen Polizisten wird geprüft

Die Polizei erklärte, sie habe „mehrere Strafanzeigen gegen vier der anwesenden Personen“ erstattet und eine wegen des Verdachts der Körperverletzung an einem Polizisten. Die Ermittlungen liefen noch, heißt es, insbesondere würden noch Äußerungen der Polizisten und der Partygäste aufgenommen. Eine Strafanzeige gegen die Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung werde durch das Landeskriminalamt untersucht.

Im Einsatz waren acht Streifenwagen. Die Beamten kamen laut Mitteilung nicht aus der Bereitschaftspolizei, wie die Partygäste glaubten, sondern aus der Polizeidirektion West und trugen „ihre normale, alltägliche, persönliche Kleidung/Ausrüstung gemäß Polizeidienstvorschrift“.

Von Rainer Schüler