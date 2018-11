Babelsberg

An der Dieselstraße hat ein Gerichtsvollzieher am Montagmorgen eine Kleingartensparte unter Polizeischutz aufbrechen lassen und die ersten fünf von 30 Parzellen versiegeln lassen. Ein knappes Dutzend Pächter protestierte vergeblich.

Die Stadtverordnetenversammlung hat zwar die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen, der eine Überbauung der Gärten verbietet, doch er gilt noch nicht. Und die Berliner Immobilienfirma Tamax, der das Gelände seit 2014 gehört, lässt sich damit auch nicht von ihrem Weg einer Zwangsräumung der Anlage abbringen. Sie versucht offenbar, die Gärtner schrittweise zur Aufgabe zu nötigen, bis keine kleingärtnerische Nutzung mehr vorhanden ist. Dann verwildert das Areal, in dessen Mitte allerdings mehrere private Parzellen liegen, die nicht an Tamax verkauft haben und das auch nicht vorhaben.

Die Pächter im „Angergrund“ protestieren gegen die Räumung. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das Unternehmen will hier 500 Wohnungen errichten und könnte auf einem bereits seit Jahren verlassenen Streifen vor der Sparte rund 200 davon bauen, falls sie entsprechende Anträge stellt; sie will aber das ganze Gelände verwerten. Das ist im Flächennutzungsplan der Stadt allerdings als Dauerkleingartenanlage festgesetzt.

Deren rechtlicher Status ist unsicher, weil der Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter (VKSK) der früheren DDR den juristischen Übergang in den heutigen Verband der Garten- und Siedlerfreunde (VGS) nicht sauber vollzogen und die alten Pachtverträge damit nicht mehr gelten. Die daran schuldlosen Nutzer haben stets ihre Pachten und Betriebskosten bezahlt. Trotzdem stellte ihnen die Tamax das Wasser ab; so dass die Flächen nur noch mit Brunnenwasser versorgt werden können.

Seit acht Uhr morgens stand ein knappes Dutzend Kleingärtner mit Protestplakaten vor der Brust und am Zaun vor dem verschlossenen Tor. Sie wollten nicht weichen und hatten keinen Schlüssel für das Tor dabei. Die Tamax-Leute suchten einen anderen Eingang in die Sparte, doch alle Tore waren zu. Sie riefen einen Schlüsseldienst und die Polizei, die gegen halb zehn mit fünf Beamten anrückte und sicherstellte, dass der Schlüsseldienst das Fahrradschloss am Haupttor mit einem Bolzenschneider öffnen konnte.

Der Anwalt der Pächter warnte das Unternehmen, das Tor aufzubrechen, das der Sparte gehöre; es geschah trotzdem. Vorerst sechs Parzellen sind von der Räumung betroffen; die Nutzer haben jetzt einen Monat Zeit, ihr Hab und Gut zu sichern.

Insgesamt hat die Sparte 30 Parzellen. Vier Nutzer haben nach den ersten Räumungsdrohungen vom Frühjahr bereits aufgegeben. 20 Parzellen werden noch bewirtschaftet; doch hat die Tamax gegen alle auf Herausgabe der Grundstücke geklagt.

Die Sparte „Angergrund“ wird zwangsgeräumt. Foto: Rainer Schüler

Zum ersten Räumungstermin am Montag waren weder Vertreter der Stadtverwaltung noch der Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung gekommen, was Spartenchef Andreas Fischer wütend machte: „Wir sind total enttäuscht“, sagte er der MAZ: „Wir fühlen uns im Stich gelassen. Wieder werden die kleinen Leute bestraft für etwas, das sie nicht getan haben. Dafür haben wir zur Wende nicht gekämpft. Da hätten wir doch besser die Mauer noch zwei Meter höher gebaut und heute unsere Ruhe.“

Von Rainer Schüler