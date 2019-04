Potsdam

Am Waldrand in Potsdam hat ein Mann offenbar Kinder angegrabscht. Der Fall ereignete sich am 12. April. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Kinder spielten den bisherigen Erkenntnissen zufolge an dem Freitag kurz nach 16 Uhr auf einem kleinen Spielplatz am Caputher Heuweg im Stadtteil Waldstadt II. Zwei neunjährige Mädchen berichteten der Polizei, dass sie einen Mann hinter einem Strauch gesehen haben, der ein etwa fünf-bis siebenjähriges Kind am Arm festgehalten haben soll. Das Kind soll um Hilfe gerufen haben. Nach Angaben der Mädchen habe der Mann zu ihnen geschaut und in diesem Moment habe das Kind wegrennen können.

Mann verfolgt die flüchtenden Mädchen

Da die Mädchen Angst bekamen, seien auch sie weggerannt. Der Mann, der ihnen hinterhergerufen haben soll, dass sie zu ihm kommen sollen, sei ihnen anschließend gefolgt. Als sie in einen Hausflur gingen, habe der Unbekannte noch versucht, die Haustür zu öffnen, was ihm jedoch nicht gelungen sein soll. Bevor er verschwand soll er noch mehrfach um das Haus gelaufen sein.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: – dünn – kurze braune Haare – komplett schwarz gekleidet – etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß – Er soll eine Kapuze auf dem Kopf getragen haben und vor dem Mund ein schwarzes Tuch.

Polizei sucht Zeugen zum Vorfall

Die Polizei hat zunächst die Mädchen kindgerecht angehört um weitere Details zu dem Sachverhalt zu erfahren und die Glaubwürdigkeit der Kinder beurteilen zu können. Sie sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, und bittet diese, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter 0331/55 08 0 zu melden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an, ebenso die Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Kind, welches eine blaue Jacke getragen haben soll.

Von MAZonline