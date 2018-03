Polizei sucht nach Erpresser

Potsdam. Die Polizei sucht nach einem Mann, der einen 17-Jährigen im Potsdamer Stadtteil Schlaatz erpresst haben soll. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend gegen 19.30 Uhr.

Wie die Polizei berichtet, hielt sich das 17-jährige Opfer am Sonnabend nahe des Fußballplatzes in der Straße Schilfhof auf. Ein unbekannter Mann an verwickelte ihn dort in ein Gespräch. Dabei drohte er ihm mit Gewalt und forderte ihm seine Gürteltasche und seine Jacke zu überlassen.

Der Täter soll 1,70 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt sein

Anschließend verließ der Täter mit einer zweiten Person, die sich etwas entfernt aufhielt, den Ort in Richtung Magnus-Zeller-Platz. Der junge Mann blieb unverletzt.

Der mutmaßliche Täter soll etwa 1,70 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt sein. Er trug kurze, schwarze Haare, eine blaue Trainingsjacke und sprach akzentfrei deutsch.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Polizeiinspektion Potsdam unter 0331/550 80 zu wenden.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline