Potsdam

Derzeit sucht die Polizei nach dem 42-jährigen Robert R. Er ist aufgrund eines richterlichen Beschlusses in einer Fachklinik untergebracht, kehrte jedoch am Mittwoch nach einem genehmigten Ausgang nicht zurück. Der Vermisste ist auf medizinische Hilfe angewiesen.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach Robert. R. Quelle: Polizei

Eine Zeugin sah Robert R. am späten Mittwochabend in einem Hochhaus in der Flotowstraße, seitdem fehlt von ihm jedoch jede Spur. Er trug ein rotes Base-Cap, eine dunkle Jogginghose und vermutlich eine blaue Lacoste-Sweatjacke. Der 42-Jährige ist etwa 170 cm groß, 70 Kilo schwer, hat dunkelblondes Haar und einen Vollbart.

Wer etwas weiß, meldet sich bitte bei der Polizei unter Tel. 0331/5 50 80.

