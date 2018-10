Potsdam

In Hildesheim werden seit Donnerstag, dem 11. Oktober, zwei Kinder vermisst: der 11-jährige Keanu G. und die 16-jährige Nilay G. Beiden sind wahrscheinlich immer noch zusammen unterwegs. Die Polizei in Niedersachsen hat am Freitag eine öffentliche Fahndung veranlasst.

Laut den Ermittlern gebe es Hinweise, dass sich der 11-Jährige eventuell in Potsdam aufgehalten haben könnte. Beamte sind dem nachgegangen, jedoch ergebnislos. Am Freitag haben sich neue Hinweise zum Aufenthalt ergeben.

Die 16-jährige Nilay G. und der 11-jährige Keanu G. aus Hildesheim werden vermisst. Sie könnten in Potsdam sein. Quelle: Polizei Hildesheim

Die Ermittler aus Hildesheim haben sich daher nochmals an ihre Kollegen gewandt, da Keanu einst familiäre Bezüge nach Potsdam hatte, die jetzt aber nicht mehr bestehen.

Hinweise unter Telefon 0331/550 80.

Von MAZonline