Innenstadt. Der Betreiber einer Bar in der Breiten Straße hat in der Nacht zu Samstag die Polizei um Hilfe gebeten. Die Beamten sollten einen Gast, der sich ungebührend verhalten hatte, der Bar verweisen. Der 39-jährige Beschuldigte hatte zuvor einer Frau an die Brust gegriffen. Die 27-Jährige erstattete Strafanzeige. Da der alkoholisierte Beschuldigte nach der Feststellung seiner Personalien dem erteilten Platzverweis nicht nachkam, kam er in Gewahrsam.

Von MAZonline