Potsdam

Gleich mehrmals wurde in den vergangenen Tagen in und um Babelsberg in Autos eingebrochen – oder diese gleich komplett gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Nacht zum Freitag ein VW Bus in der Rudolf-Breitscheid-Straße geklaut, in der darauf folgenden Nacht zum Sonnabend stahlen unbekannte Täter einen Mercedes in der Großbeerenstraße.

Am Samstagmorgen wurden dann noch drei aufgebrochene Fahrzeuge gemeldet: ein VW-Bus im Horstweg, ein Volvo in der Großbeerenstraße und ein Toyota im Schlaatzweg. In allen Fällen wurde lediglich geringe Beute gemacht.

Von Saskia Kirf