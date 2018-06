Potsdam

Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen hat der NSU-Untersuchungsausschuss des Potsdamer Landtags am Montag mit der Vernehmung des früheren V-Mannes „Piatto“ begonnen. Der einstige Zuträger des Brandenburger Verfassungsschutzes soll aussagen, was er 1998 über die Mitglieder der späteren Terrorgruppe NSU wusste und an die Brandenburger Behörden weitergegeben hat.

Der Ausschuss soll klären, ob der Verfassungsschutz des Landes diese Informationen nicht ausreichend an Behörden in anderen Bundesländern weitergegeben hat. „Piatto“, damals mit bürgerlichen Namen Carsten Szczepanski bekannt, steht in einem Zeugenschutzprogramm. Die Vernehmung erfolgte deshalb in einem Raum nur mit dem Zeugen und den Ausschussmitglieder. Journalisten und Öffentlichkeit konnten die Vernehmung in einem anderen Raum verfolgen, in den die Vernehmung per Lautsprecher übertragen wurde.

Wie viel wusste der Verfassungsschutz?

„Piatto“ hatte unter anderem bereits 2014 im NSU-Prozess in München als Zeuge ausgesagt. Dabei hatte er allgemein über die Szene berichtet, sich an konkrete Details aber kaum erinnert. Er war in den 1990er Jahren wegen versuchten Mordes an einem Nigerianer verurteilt worden. Als Untersuchungshäftling bot er sich nach eigener Aussage dem Verfassungsschutz als V-Mann an. Dem NSU werden zehn Morde angelastet.

Zuletzt hatte der Berliner Rechtsanwalt Christoph Kliesing im Januar schwere Vorwürfe gegen Brandenburgs Verfassungsschutz erhoben. Die Behörde habe im September 1998 gewusst, dass sich das NSU-Trio in Chemnitz aufhalte, sagte Kliesing vor dem NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags. „Es wäre eine Leichtes gewesen, die genaue Adresse herauszufinden und die Drei festzunehmen, aber die Behörden in Sachsen wurden nicht informiert“, so Kliesing.

Von dpa