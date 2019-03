Teltower Vorstadt

In der Nacht auf Samstag wurden in der Friedrich-Engels-Straße Flaschen auf die Straße und auf Autos geworfen. Die drei Personen wurden an der Zufahrt zur Nutheschnellstraße gefasst. Eine Gruppe von etwa 40 Personen soldarisierte sich mit den Männern, beleidigte und bedrohte die Polizisten. Ein Beamter wurde attackiert, dann griff die Gruppe mit Tritten und Schlägen an. Die Polizei setzte Pfefferspray ein. Drei Beamte mussten später zum Arzt. Die Attacke wurde abgewehrt, die Gruppe zerstreute sich. Zwei Tatverdächtige aus Berlin (32 und 41 Jahre) wurden festgenommen.

Von MAZonline