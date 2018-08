Potsdam

In der Nacht zu Sonntag soll ein 18-Jähriger auf der Nordwiese der Freundschaftsinsel in Potsdam eine 19-Jährige sexuell belästigt haben. Mehrfach soll er versucht haben, die junge Frau zu küssen und zu berühren, schließlich habe er sie sogar in ein Gebüsch gedrängt, wie die Polizei berichtet.

Ein couragiert eingreifender Zeuge verhinderte am Ende wohl, dass Schlimmeres passierte. Als er dazukam, ergriff der Täter die Flucht. Zusammen mit der jungen Frau verfolgte er den 18-Jährigen bis die alarmierte Polizei eintraf.

Der Tatverdächtige ist offenbar afghanischer Staatsbürger und gehörte zu einer Gruppe von sieben Männern, die die junge Frau und eine Freundin kurz zuvor flüchtig kennengelernt hatten.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZ-Online