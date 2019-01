Griebnitzsee

In der Nacht auf Mittwoch schlugen und traten zwei Männer einen 69-Jährigen in einer S-Bahn der Linie S 7 krankenhausreif. Kurz nach Mitternacht bemerkte eine Zeugin beim Ausstieg aus einer S-Bahn der Linie S7 am Bahnhof Griebnitzsee eine stark blutende Person im Zug und informierte die Polizei.

Attacke geschah wohl zwischen Grunewald und Wannsee

Beim Halt am Potsdamer Hauptbahnhof entdeckten Bundespolizisten den verletzten und blutüberströmten 69-Jährigen auf einer Sitzbank im S-Bahnzug. Der schwer verletzte Mann gab an, von zwei Unbekannten zusammengeschlagen worden zu sein. Eine Zeugin gab an, dass die Tat möglicherweise zwischen den S-Bahnhöfen Grunewald und Wannsee geschah. Rettungskräfte brachten den Verletzten, der multiple Frakturen am Kopf aufwies, zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Tatverdächtiger hatte Blut an Kleidung und Schuhen

Fahnder nahmen wenig später einen 26-jährigen Tatverdächtigen in einer S-Bahn am Bahnhof Griebnitzsee fest. Der Mann aus Litauen hatte starke Blut an Kleidung und Schuhen. Er war an einer Hand verletzt. Die Bundespolizei ermittelt nun im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 26-Jährigen, der sich seit Donnerstag in Untersuchungshaft befindet, und den bislang unbekannten Mittäter.

Zeugen können sich mit Hinweisen zur Tat oder Identität des zweiten Angreifers bei der Bundespolizei melden. Hinweise bitte unter Telefon 030/297 77 90 oder unter Telefon 0800/688 80 00.

Von MAZonline