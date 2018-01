Das sind Potsdams weiterführende Schulen

Potsdam. Die Halbjahreszeugnisse werden bald verteilt und bei 1146 Potsdamer Sechstklässlern gehören auch ein Anmeldeformular für die weiterführenden Schulen und ein Gutachten mit einer Empfehlung für den weiteren Schulweg dazu. Schüler und Eltern müssen sich intensiv damit auseinandersetzen, auf welcher Schule es nach den Sommerferien weitergehen soll. 24 ganz unterschiedliche Möglichkeiten bieten sich in der Stadt Potsdam.

Oberschulen, Gesamtschulen und Gymnasien in staatlicher und privater Trägerschaft stehen zur Wahl. Die Schulen unterscheiden sich durch ihr Profil, das naturwissenschaftlich, musisch-künstlerisch oder bilingual sein kann. Außerdem gibt es eine Vielfalt beim Angebot von Fremdsprachen, Wahlpflichtfächern und Arbeitsgemeinschaften.

Staatlich, privat oder mit religiöser Ausprägung: Potsdams weiterführende Schulen haben sehr spezielle Profile. Doch welche Bildungseinrichtung passt am besten zum Kind? MAZonline bietet einen Überblick über alle Einrichtungen, die Siebtklässler aufnehmen. Schüler und Eltern haben noch bis zum 15. Februar Zeit, sich anzumelden. Zur Bildergalerie

Neue Montessori-Schule mit Oberstufe startet im Sommer

Erstmals dabei ist dieses Jahr das Schulzen trum A m Stern– die zweite Schule mit Montessori-Profil in Potsdam, jedoch die erste, an der auch die Oberstufe absolviert werden kann. Vorher mussten Montessori-Schüler für das Abitur an die Voltaire-Gesamtschule wechseln.

Das Gebäude der neuen Montessori-Schule wurde auf dem Grundstück der Coubertin-Oberschule erbaut. Diese wird dafür fortan keine weiteren Siebtklässler mehr aufnehmen und läuft aus. Das Gymnasium Potsdam West finden Eltern künftig unter dem neuen Namen „Hannah-Arendt-Gymnasium“ und neuer Adresse in der Haeckelstraße 72.

Erst- und Zweitwunsch für favorisierte Schulen angeben

Für die Wahl der weiterführenden Schule empfiehlt Eckhard Dörnbrack vom Staatlichen Schulamt in jedem Fall Erst- und auch Zweitwunsch anzugeben, um nicht eine Wahlmöglichkeit zu verschenken. Damit es wirklich eine der zwei gewünschten Schulen wird, sollten nicht zwei besonders nachgefragte Schulen gewählt werden.

„Aus den vergangenen Jahren weiß man, welche Schulen stark nachgefragt sind. Werden bei der Wahl zwei solche Schulen gewählt, kann es gut sein, dass beide Wünsche nicht erfüllt werden können und dem Schüler eine Schule mit freier Kapazität zugewiesen wird.“

Anmeldung an einer weiterführenden Potsdamer Schule 24 weiterführende Schulen stehen im Schuljahr 2018/2019 in Potsdam zur Wahl. 1146 Sechstklässler erhalten am 2. Februar ihre Halbjahreszeugnisse und werden im August auf eine dieser Schulen wechseln. Über die Winterferien können Kinder und Eltern noch über die Entscheidung nachdenken. Am ersten Schultag, dem 12. Februar, sollen die Anmeldungen mit Gutachten und Halbjahreszeugnis in der Grundschule abgegeben werden. Die Aufnahmebescheide des Schulamts kommen Anfang Juni.

Was schon jetzt deutlich wird: „Der Drang an die Gymnasien ist wie in den Jahren zuvor groß“, so Dörnbrack. Das bestätigen auch die Schulleiter der Gymnasien, deren Tag der offenen Tür dieses Jahr bereits stattfand. Auch durch einen großen Anteil an zugezogenen Schülern werden mehr Kapazitäten benötigt. Potsdam stelle sehr viele Willkommensklassen, die im Anschluss in den regulären Unterricht integriert werden. Entsprechend gibt es auch hier mehr Bedarf an Plätzen.

Zweitägiger Probeunterricht am Gymnasium ist möglich

Laut Dörnbrack müsse das niemanden verunsichern: „Für jeden Schüler aus Potsdam und dem näheren Umland, der einen Anspruch auf einen Platz am Gymnasium hat, wird auch ein Platz vorhanden sein.“

Wer die entsprechende Eignung durch die Grundschule nicht ausgesprochen bekommt, erhält die Möglichkeit, sich durch einen zweitägigen Probeunterricht Mitte März an einem Gymnasium zu qualifizieren. Der Anteil an Schülern, der diesen Testlauf besteht, sei allerdings sehr gering. Er plädiert dazu, den Empfehlungen der Grundschulen zu vertrauen.

Besonders groß ist der Trend zu Schulen mit einem reformpädagogischen Ansatz. „Viele Eltern beschweren sich über den Notendruck und die Vielzahl an Tests an Regelschulen, wodurch die Schüler die Lust am Lernen verlieren. Und man weiß aus der Hirnforschung: Wenn ich Freude beim Lernen hab, kann ich gut lernen,“, so Simon Friedrich-Raabe, zukünftiger Schulleiter der zweiten Potsdamer Montessorischule.

Waldorfschule: „Der Andrang ist seit Jahren konstant hoch“

Dass der Notendruck viele Schüler überfordere, sieht Schulrat Dörnbrack anders: „Der große Drang an die Gymnasien zeigt, dass viele Schüler für die Anforderungen des Gymnasiums sehr gut geeignet sind und Spaß daran haben, gefordert zu werden. Auch wenn in Montessori-Schulen bis zur achten Klasse keine Noten vergeben werden: Am Ende schreiben alle Schüler das gleiche Abitur.“

Simone Sonntag, Leiterin der Waldorfschule, sieht das ähnlich: „Unser Andrang ist seit Jahren konstant hoch, aber wer zu uns will, kommt nicht wegen der fehlenden Noten. Er will das ganze Konzept“, sagt Sonntag.

Fremdsprache Spanisch ist gefragter als Französisch

Besondere Nachfrage gibt es in diesem Jahr auch nach Spanisch als zweite Fremdsprache, das momentan deutlich häufiger als Französisch gewählt wird. Einen Grund sieht der Schulrat in der Freizeitgestaltung der Jugendlichen: Weil viele Urlaub in spanischsprachigen Ländern machen, möchten sie die Sprache lernen.

Einige Potsdamer Schulen nehmen auch am„Konzept gemeinsames Lernen“ teil. An der Da-Vinci-Schule und der Fontane-Gesamtschule sowie am Schulzentrum Am Stern lernen Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf integrativ.

Dörnbrack empfiehlt bei der Wahl den Entwicklungsstand des Kindes zu betrachten und danach zu entscheiden, welche Schulform zu ihm passt. Die Gutachten der Grundschulen seien zuverlässig.

Über die Winterferien können Eltern und Kinder noch grübeln. Am ersten Schultag, dem 12. Februar, sollen die Anmeldungen mit Gutachten und Halbjahreszeugnis in der Grundschule abgegeben werden. Die Aufnahmebescheide des Schulamts kommen Anfang Juni.

Von Alina Boie