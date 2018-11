Innenstadt

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Freitagmorgen in der Yorckstraße. Gegen 8 Uhr hatte ein VW verkehrsbedingt angehalten. Der nachfolgende Opel-Fahrer war unaufmerksam und fuhr auf. Der 52-jährige Fahrer des VW wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 100 Euro.

Von MAZonline